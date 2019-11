(VIDEO) Impiden a Almagro dar discurso en Paraguay al grito de “golpista y asesino”

Impiden a Almagro dar discurso en Paraguay

20 de noviembre de 2019 .- Un grupo de manifestantes impidió al secretario general de la OEA, Luis Almagro, ofrecer un discurso en Paraguay, tachándolo de “golpista” y “asesino”.



Decenas de manifestantes paraguayos cargaron el martes contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), a quien calificaron como “golpista”, “fascista” y “terrorista”, al impedir su entrada a una universidad de Asunción, la capital de Paraguay, donde tenía previsto pronunciar una conferencia.



Los manifestantes repudiaron el apoyo de Almagro al golpe de Estado en Bolivia y le responsabilizaron asimismo por la masacre que se está realizando en ese país andino de los partidarios del expresidente boliviano Evo Morales, a manos del gobierno de facto presidido por la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez.



“¡Almagro, tus manos tienen sangre!”, “Almagro fascista, vos SOS (tú eres) el terrorista” y “Acá no van a entrar los golpistas” eran algunos de los lemas que cantaban los manifestantes, que consiguieron abortar el acceso de la comitiva de Almagro, que no llegó a bajar del vehículo.



Almagro, quien arribó el lunes a Asunción cerró con este escrache su visita a Paraguay. Durante su estancia el titular de la OEA mantuvo reuniones con el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, y con el canciller, Antonio Rivas.



El secretario general de la OEA, conocido por su postura afín a intereses imperiales de Estados Unidos en América Latina, respaldó el golpe de Estado orquestado contra Morales, a quien acusó de haber tratado de “robar las elecciones del 20 de octubre”, que le dieron la victoria con más de 10 puntos de diferencia respecto al candidato opositor Carlos Mesa.



Aunque 200 inspectores internacionales supervisaron las elecciones, la oposición no aceptó su fracaso y realizó violentas protestas en todo el país y con el apoyo de las Fuerzas Armadas provocó un golpe de Estado contra Morales, quien se vio forzado a renunciar a su cargo el pasado 10 de noviembre para preservar la paz en Bolivia.