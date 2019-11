Chile: Comunistas trazan pautas para proceso constituyente

Credito: PL

20 Nov. 2019 - El partido Comunista de Chile (PC) reiteró hoy que hará todos los esfuerzos por lograr la convergencia más amplia de voluntades en el proceso que se inicia para alcanzar una nueva Constitución.



En un comunicado de 12 puntos de su Comité Central, plantea como premisas establecer el voto obligatorio en los plebiscitos de entrada y salida y en la elección de la Convención Constitucional, la cual, debe ser paritaria para hombres y mujeres y con cupos reservados a los pueblos originarios.



Advierte que al no existir la posibilidad de que en el plebiscito de salida el pueblo dirima las posiciones distintas que no alcancen aprobación en la Convención; el quórum de dos tercios para aprobar las normas resulta muy alto y debe establecerse el de tres quintos, con hoja en blanco.



Pide que se garantice el derecho a voto de los chilenos en el exterior, que puedan ser candidatos a constituyentes dirigentes sociales y sindicales, financiamiento público para las candidaturas, incluyendo a independientes, dirigentes sociales y militantes de partidos y aprobar que voten todos los mayores de 14 años.



El PC también reclama que los derechos fundamentales queden consagrados en la nueva constitución y no derivados de ella, y en caso de disensos, que estos sean resueltos por el referendo de salida.



Llama además a que el proceso constituyente y las deliberaciones de la Convención estén libres de la coacción de cualquier poder del Estado, y se evite la represión y la violación generalizada de los derechos humanos ante las manifestaciones populares.



Advierte además que en el acuerdo partidista, que los comunistas y otras fuerzas no firmaron, se ha desechado la Asamblea Constituyente, reclamada por la población, por una Convención Constituyente.



Al respecto, el comunicado del PC exige que a esa Convención se le confieran todas las atribuciones de una Asamblea Constituyente.



En el documento, el PC señala que nadie puede arrogarse la propiedad de las movilizaciones democráticas, que han demandado una nueva constitución, Asamblea Constituyente, y una respuesta real a demandas que el pueblo ha exigido por décadas sin ser escuchado.



Igualmente considera un profundo error del gobierno no dar respuesta a los planteamientos de la población sobre reformas económicas y sociales ni considerar sus opiniones sobre el cambio constitucional.



Al respecto, el PC consideró imprescindible que se aclare si la premura y la restricción de participación social y política con la que llegaron a acuerdo los partidos el viernes pasado, estuvo mediatizada o no por una supuesta amenaza militar.



En ese sentido explica que si la disyuntiva a la paz era una intervención militar o un nuevo estado de excepción establecido por el gobierno, incluyendo el Estado de Sitio, se trataría de una grave coacción al derecho a opinión, a la participación y una afrenta a la democracia.



Finalmente el comunicado plantea que el Partido Comunista hará todos los esfuerzos para que el proceso constituyente 'sea realmente representativo de la soberanía y diversidad del pueblo chileno, avanzando más allá de lo que contempla el 'Acuerdo' de los partidos que lo suscribieron'.

