La ONU y Cruz Roja dicen que los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados siguen siendo ilegales

Credito: Archivo

19-11-19.- Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijeron el martes que los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados siguen violando la ley internacional, rechazando la opinión del gobierno de Donald Trump de que deberían ser aceptados, reseñó la agencia Reuters.



Estados Unidos abandonó el lunes su postura de cuatro décadas que consideraba que los asentamientos, construidos en territorio que Israel capturó en la Guerra de los Seis Días de 1967, eran inconsistentes con la ley internacional.



“Continuamos siguiendo la postura de larga data de la ONU de que los asentamientos israelíes violan la ley internacional”, dijo Rupert Colville, portavoz de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en una conferencia de prensa.



“Un cambio en la posición de un Estado sobre esa política no modifica la ley internacional existente ni su interpretación por parte de la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad”, sostuvo.



La Corte Internacional de Justicia, en una opinión consultiva emitida en 2004, dijo que los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, incluido Jerusalén Este, fueron creados violando la ley internacional.



El Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 -que tanto Estados Unidos como Israel han ratificado- establece que una potencia ocupante no puede transferir parte de su población civil al territorio que ocupa, declaró Colville.



Grupos de activistas no gubernamentales también rechazaron la nueva postura del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciada por el secretario de Estado Mike Pompeo.



“Esto no cambia nada. El presidente Trump no puede borrar décadas de ley internacional establecida que sostiene que los asentamientos son un crimen de guerra”, dijo Andrea Prasow, directora interina en Washington de Human Rights Watch, en un comunicado.



Philippe Nassif de Amnistía Internacional dijo que la construcción y mantención de los asentamientos viola la ley internacional y equivale a crímenes de guerra.



“Hoy, el gobierno de Estados Unidos anunció al resto del mundo que cree que Estados Unidos e Israel están sobre la ley: que Israel puede seguir violando la ley internacional y los derechos humanos de los palestinos y que Estados Unidos lo apoya firmemente”, dijo en un comunicado.