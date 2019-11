López Obrador considera una "mezquindad" preguntar el costo del asilo de Evo

19 Nov. 2019 - En el acto, previo a responder preguntas y respuestas, el mandatario presentó su libro Hacia una economía moral que, dijo, está listo para distribuirse en librerías.



Ya en sesión, cuestionado sobre el asilo al expresidente de Bolivia, Evo Morales, López Obrador indicó que toda persona tiene derecho a recibirlo, además de señalar que lo brindado a Morales se apega al derecho internacional y lo establecido en la Constitución Mexicana, particularmente en el artículo 11.



El mandatario sostuvo también que "no es esencial" conocer el costo económico del asilo político en México y opinó que preguntar sobre este asunto es una "mezquindad".



"¿Cuánto cuesta darle la protección? Todo eso, con todo respeto, es secundario, no es esencial. Ese tipo de cosas está muy cercano a la mezquindad y eso no es lo que representa a México", dijo el presidente mexicano en rueda de prensa en Palacio Nacional.



Así respondió López Obrador al ser preguntado por un vídeo difundido en redes sociales en el que aparece Morales, asilado en México desde el 12 de noviembre, saliendo de un restaurante en un barrio acomodado de la Ciudad de México.



López Obrador criticó a la oposición por cuestionar la protección del político boliviano y recordó que el Gobierno de México está actuando conforme a la Constitución, que recoge el derecho de asilo, y a las convenciones de La Habana de 1928 y de Caracas de 1954.



"Lo demás tiene que ver con postulados ideológicos pero no vamos a entrar en polémica. Hemos decidido otorgar el asilo que es un derecho que forma parte de la política exterior de México, algo que enaltece a México", expresó el mandatario.



El presidente recordó que a lo largo de su historia México ha dado refugio a judíos, españoles, libaneses y suramericanos perseguidos, así como líderes políticos como León Trotsky.



López Obrador recordó que cuando estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tuvo profesores de Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador que habían huido en la década de 1970 por "el establecimiento de dictaduras y golpes de estado".



"Si hay respeto a nuestro país en el mundo es por nuestra actitud generosa y fraterna con otros pueblos", reivindicó.



Evo Morales abandonó Bolivia el pasado 11 de noviembre después de que las Fuerzas Armadas le forzaran a dejar el cargo y recibió asilo en México.



La renuncia de Morales ha sido calificada como "golpe de estado" por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos.



Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Jeanine Áñez, mientras que parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 322 veces.