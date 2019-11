Expresidenta del Senado de Bolivia: Gobierno de Añez tiene características de una dictadura

Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado de Bolivia.

17 de noviembre de 2019.- La expresidenta del Senado de Bolivia Adriana Salvatierra denuncia el carácter dictador del Gobierno de facto del país que usa fuerza contra su propio pueblo.



Salvatierra ha ofrecido la madrugada del domingo una entrevista exclusiva a HispanTV en la que aborda el golpe de Estado protagonizado por los sectores cívico-militares contra el ahora expresidente Evo Morales, una acción que allanó el camino para que Jeanine Áñez se proclamara presidenta del Gobierno.



“Para ser presidenta de Estado hubiera sido ideal que hubiera entrado por la puerta grande de la historia y no por la ventana”, ha denunciado la senadora, antes de mencionar que la líder opositora se proclamó presidenta a partir de las irregularidades y del uso de las Fuerzas Armadas, contrarias a Morales.



Salvatierra ha hecho notar que es “fácil” para la nación boliviana comparar los 13 años del Gobierno del presidente Evo Morales con “los cuatro días” del Gobierno de Áñez, dado que las conductas del gobierno de facto, de acuerdo con la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), muestran que "es una dictadura".



En 13 años del Gobierno de Morales “jamás se veían militares en las calles reprimiendo al pueblo, jamás se veían tanques en las plazas principales de la ciudad o no se vio desplegar aviones para atacar comunidades para sembrar el miedo (…) No existió el desabastecimiento de los productos básicos de la canasta familiar. (Ahora) Los mercados están prácticamente vacíos”, ha denunciado.



Morales, ha recordado Salvatierra, antes de presentar su renuncia dijo que él en 13 años de Gobierno de estabilidad, de crecimiento económico y la redistribución de la riqueza, de inclusión social, de la democratización de las condiciones de vida para todas y todos los bolivianos, jamás había recurrido a la fuerza militar en las calles, mientras las medidas del Gobierno de facto “van conduciendo una coyuntura económica bastante difícil, situación que no enfrentamos con Morales”.



En alusión a los muertos en las calles, Salvatierra ha apuntado el dedo acusador hacia Áñez, quien a su juicio, hay “una sola responsable” de la situación caótica del país y los muertos en calles “y es Jeanine Áñez”, que ha confirmado un decreto que “realmente se convierte en una carta blanca para matar”.



Al respecto, ha lamentado que para Bolivia, “las fuerzas armadas, que son el brazo derecho de defensa del Estado, se haya levantado contra su propio pueblo. Nunca creímos que las fuerzas armadas utilizarían armas de guerra para disparar contra su pueblo”, ha dicho.



El dimitido presidente de Bolivia llamó el viernes a las fuerzas de seguridad a “parar la masacre” en su país, tras un informe de cinco muertos en las protestas, según ha confirmado el representante en Cochabamba de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, Nelson Cox.



De hecho, el domingo 10 de noviembre, Morales, primer presidente indígena de su país, renunció al cargo para “preservar la paz en su país”, tras una arremetida golpista de la oposición que provocó una ola de protestas violentas y vandálicas perpetradas por grupos de choque de la oposición boliviana contra las autoridades del Estado y afines al MAS, en la que milita Morales.