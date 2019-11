Aprobación de López Obrador se desploma tras asesinato de mormones y liberación hijo de "El Chapo"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Credito: Reuters

15-11-19.-La aprobación del desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador sufrió un fuerte revés en noviembre, golpeada por varios hechos de violencia que han sacudido al país en las últimas semanas, según una encuesta publicada el viernes, reseñó la agencia Reuters.



De acuerdo al sondeo divulgado por el diario El Universal, la aprobación de López Obrador se ubicó en un 58.7% en noviembre frente al 68.7% obtenido en la medición previa de agosto.



La semana pasada tres mujeres y seis niños, incluidos bebés, miembros de comunidades mormonas estadounidenses asentadas en el norte de México, murieron tras ser atacados por hombres armados en el fronterizo estado Sonora.



El más reciente episodio de la violencia asociada al crimen organizado indignó a la población tanto en México como en Estados Unidos y llevó al presidente Donald Trump a instar a su vecino del sur a librar una “guerra” conjunta contra los cárteles de la droga.



El mes pasado, uno de los hijos del narcotraficante encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán fue detenido y luego liberado por las fuerzas de seguridad en Culiacán, en el norte del país, una polémica decisión que el gobierno dijo que adoptó para evitar una masacre a manos de hombres del cártel de Sinaloa, que provocaron un caos en la ciudad.



De acuerdo con el sondeo, el 21.2% de los encuestados considera que el mayor error del mandatario, que cumplirá el 1 de diciembre un año en la presidencia, ha sido el combate a la delincuencia, seguido por la lucha contra el narcotráfico y la violencia.



El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, dijo el jueves que hay un “gobierno paralelo” en varias partes del país con presencia del narcotráfico. “Ellos tienen realmente el poder”, afirmó en un evento.



“Esto no puede ser, que el territorio donde tienen ese tipo de poder se continúa expandiendo a través de la República. Es tan importante el futuro de México, que si no lo combatimos ahora se va a volver mucho peor”, añadió.



López Obrador ha dicho que su gobierno no negociará con el crimen organizado y que no habrá tolerancia para la delincuencia, mientras la violencia en el país se encuentra en niveles históricos, alimentada por narcotraficantes que se disputan amplias zonas del territorio.



Un sondeo de Consulta Mitofsky divulgado la semana pasada arrojó que el apoyo a López Obrador bajó a su nivel más bajo desde que asumió la presidencia, arrastrada por fallas en el combate a la inseguridad.



La encuesta diaria de Mitofsky mostró que el índice de aprobación de López Obrador se ubicó en el 59.8%, tras un progresivo declive desde el intento fallido del gobierno de capturar al hijo de “El Chapo”.