Oposición de Haití anuncia reanudación de protestas antigubernamentales

Protestas en Haití Credito: Agencias

15 de noviembre de 2019.- La oposición de Haití anunció hoy la reanudación de las manifestaciones antigubernamentales, tras dos semanas de tensa tregua en el país.



Las protestas están convocadas para el próximo lunes, cuando se cumplen 216 años de la batalla de Vertières, primera derrota del ejército napoleónico, que marcó la independencia de Haití de Francia.



Sólo tenemos un arma: la movilización, dijo el senador por Nippes, Nenèl Cassy, y subrayó que la batalla ya fue ganada por el pueblo, y no saldrán de las calles hasta la renuncia del presidente Jovenel Moïse.



Por su parte, Volcy Assad, excandidato a senador, indicó que esta nueva etapa de lucha se centrará especialmente en los departamentos Norte y Oeste, con la intención de impedir el desplazamiento del mandatario hacia el sitio histórico de la batalla de Vertières.



'No hay manera de que Jovenel Moses manche los monumentos de Vertières, legados por nuestros antepasados', dijo Assad, y recordó que, en octubre pasado, el jefe de Estado no pudo asistir a Pont Rouge, en esta capital, lugar donde cayó el independentista Jean Jacques Dessalines.



André Michel, una de las figuras más reconocidas de la Alternativa Consensual para la Refundación de Haití, denunció las supuestas presiones ejercidas por determinadas embajadas en el país para que personalidades opositoras negocien la formación de un nuevo gobierno.



En días recientes, el senador Antonio Cheramy, que encabezó el boicot a la ratificación del Ejecutivo en el Parlamento, denunció la revocación de su visa a Estados Unidos como moneda de cambio para la formación de una nueva administración.



Michel reiteró que la solución a la crisis política y económica requiere la dimisión de Jovenel Moïse, y subrayó que la batalla política no puede alcanzarse con debates.



Desde mediados de septiembre, se intensificaron las protestas antigubernamentales en Haití, a las que se sumaron un amplio número de sectores y organizaciones sociales, sin embargo, Moïse insiste en mantener su cargo.



El jefe de Estado culpó al 'sistema' de las profundas desigualdades sociales presentes en el país, y sugirió que quería formar parte de la transformación de la nación.



Sus detractores, por su parte, apuntan que los principales indicadores de desarrollo se precipitaron con su gestión y critican su inacción en temas medulares como el juicio contra malversadores de fondos públicos, las masacres en barrios desfavorecidos del país, y la marcada injerencia internacional.