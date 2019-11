Bolivia: Presidenta autoproclamada pedirá a México que Evo Morales "no hable de política"

14 Nov. 2019 - La presidenta autoproclamada de Bolivia, Jeanine Áñez, dijo que a través de la Cancillería se presentará un pedido al Gobierno de México para que el depuesto Evo Morales cumpla con el protocolo de asilado y no haga declaraciones políticas desde su exilio en ese país.



"Afortunadamente ya tenemos una canciller que va a hacer la representación que corresponda ante esa ruptura del protocolo", dijo la gobernante en funciones desde el 12 de noviembre.



Áñez se autoproclamó como presidenta interina desde su condición de segunda vicepresidenta opositora del Senado, ante el vacío de poder dejado por la renuncia forzada de Morales.



La presidenta autoproclamada hizo la declaración al ingresar temprano al Palacio de Gobierno, donde el 13 de noviembre de noche había tomado juramento a sus 11 primeros ministros, entre ellos la canciller Karen Longaric, una veterana internacionalista.



Áñez, cuya asunción sin voto parlamentario ha desatado protestas de sectores campesinos e indígenas y todavía no ha sido aceptada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales, dijo que frecuentes mensajes del líder indígena desde México por la red social Twitter, sobre la situación interna boliviana, violaban convenios internacionales sobre el asilo.



"México tendría que exigir a Evo Morales que cumpla los protocolos de asilo y no estar incitando al país con su afán prorroguista desde donde está, creo eso es verdaderamente vergonzoso", sostuvo la gobernante.



En sus tuits, Morales repite su denuncia de que ha sido víctima de un golpe derechista y alienta a la bancada parlamentaria del MAS, que es mayoritaria, a resistir desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento).