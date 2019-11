(VIDEOS) Bolivia: Con el pueblo en las calles el golpe no se logra consolidar

13 Nov. 2019 - Este miércoles la presidenta del Senado boliviano, Adriana Salvatierra, junto a otros legisladores y legisladoras del Movimiento al Socialismo (MAS) intentaron ingresar al Congreso para ejercer sus funciones. Sin embargo la policía se lo impidió violentamente, confirmando una vez más que se trata de un golpe de Estado en el cual se está proscribiendo el accionar del partido mayoritario.



“Nosotros somos parlamentarios, necesitamos entrar a nuestro lugar de trabajo y tener las reuniones correspondientes”, declaró Salvatierra luego de forcejear con los agentes de seguridad. Asimismo pidió que “se recupere la normalidad” e insistió en que tienen que reunirse para poder hacer funcionar el Poder Legislativo.





Cabe recordar que el martes la senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta con apenas una decena de senadores reunidos. Es decir, sin cumplir con lo establece la Constitución boliviana que exige que haya una mayoría absoluta (dos tercios).De hecho, de acuerdo a la Carta Magna, el presidente no puede renunciar sin la aceptación del Congreso, por lo que -de momento y formalmente- ni siquiera fue aceptada la dimisión de Evo.Lo mismo sucede con Salvatierra. Si bien la senadora había presentado su renuncia, esta no fue tratada por la Cámara motivo por el cual sigue en el cargo y, de acuerdo a la línea sucesoria establecida constitucionalmente, debería ocupar la presidencia.En paralelo a esta situación, el Cabildo Abierto de pobladores de El Alto llevó a cabo una asamblea en la cual votó un pliego de reivindicaciones y movilizarse hacia La Paz, la capital.Entre las principales demandas establecieron el pedido de renuncia de Áñez y la alcaldesa alteña Soledad Chapetón; respeto de la legalidad constitucional; que vuelva a sesionar el Parlamento con el MAS; y, quizás la más llamativa, que el diputado Rafael Quispe pida perdón y bese la Wiphala, si no amenazan con colgarlo.Sin embargo, cuando intentaron llegar a la céntrica Plaza Murillo, las fuerzas de seguridad lo impidieron y desataron la represión. Hasta el momento, se han contabilizado ocho personas asesinadas en el marco del golpe de Estado.En este marco represivo, las Fuerzas Armadas continúan su despliegue en todo el territorio nacional. Distintos videos difundidos en las redes sociales mostraron como vehículos militares y aeronaves de la Fuerza Aérea arribaron a Cochabamba.El martes, en ese departamento, Andrónico Rodríguez, dirigente de los cocaleros del Trópico de Cochabamba, anunció que se sumarían a los campesinos y la población de El Alto en su lucha contra el golpe de Estado.Al cierre de esta nota, se esperaba también la respuesta de la Central Obrera Boliviana (COB) que el martes había dado un plazo de 24 horas para que se “restablezca el orden constitucional”. De lo contrario, iniciarán una huelga general indefinida.