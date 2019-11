Argentina: Periodistas fueron censurados por hablar del golpe de Estado en Bolivia

Trabajadores de La Nación cuestionan la línea editorial sobre Bolivia: “Se llama Golpe de Estado” Credito: notasperiodismopopular.com.ar

13 Nov. 2019 - El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció que en algunos medios de comunicación nacionales los periodistas fueron censurados previamente, impidiéndoseles hablar del golpe de Estado ocurrido en Bolivia el domingo pasado. Según el gremio, los comunicadores sociales de la Agencia Nacional de Noticias Télam, Radio Nacional y Telefé Noticias fueron obligados a limitar su labor periodística en relación con la situación boliviana. La Convención Americana sobre Derechos Humanos sostiene que el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión no puede estar sujeta a la censura previa.



La Comisión Gremial Interna de Télam advirtió a las autoridades de la agencia «que la interrupción de un proceso democrático no puede ser tratada con indiferencia, eufemismos o citas indirectas en un medio bajo gestión estatal».



Sus integrantes aclararon que, más allá de la posición asumida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, expresada mediante el canciller negacionista Jorge Faurie, «Télam debe realizar una cobertura periodística que no solo exprese a todas las voces, sino que –además– se enmarque dentro de los preceptos de la democracia».



En esta línea, también afirmaron que, ante la gravedad de la toma del poder por la fuerza por parte del Ejército en Bolivia, «no hay neutralidad posible», y que el rol de la agencia estatal debe «ser un eslabón de la deliberación pública». A partir de entender que «la condición de posibilidad de la expresión libre de los comunicadores» son los gobiernos democráticos, los trabajadores sostuvieron que tienen un «compromiso con los procesos constitucionales». «Si las organizaciones que tienen el monopolio de la fuerza (fuerzas armadas, policía) obtienen la interrupción de un gobierno democrático, como ha ocurrido en Bolivia, como es reconocido por todas las partes en disputa, eso tiene una sola calificación: Golpe de Estado», concluyeron en el comunicado.



Los trabajadores de Telefé también se expresaron sobre este punto: «Desde la triste y dolorosa experiencia de la última dictadura cívico militar, desalentamos los eufemismos que evitan llamar a la intervención de las Fuerzas Armadas, gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales en la vida política de un país como lo que realmente es: golpe de Estado». Además, adhirieron a la idea de la «comunicación como herramienta imprescindible para el ejercicio democrático» y alentaron la «construcción plural de contenidos periodísticos».



Los trabajadores de prensa en Asamblea de Radio Nacional repudiaron la orden de las autoridades de la señal radiofónica de dejar de utilizar la expresión «golpe de Estado» para referirse a la situación de quebrantamiento de la institucionalidad democrática en Bolivia. La instrucción fue dada por una jefa del Servicio Informativo del Turno Mañana, «hecho que se suma a la constante censura que esta gestión ha impuesto en estos cuatro años». Finalmente rechazaron «todo tipo de direccionamiento de la información con la intención de convertir a la Radio Pública en una vocería de los gobiernos de turno».



La doctora en Desarrollo Económico y periodista de C5N, Julia Strada, denunció en su cuenta de Twitter haber sido censurada por esta red social digital. «Hoy a la 6 de la mañana no pude entrar a mi cuenta de twitter. Me la habían bloqueado, o ‘suspendido temporalmente’ que queda más elegante. El mensaje era ‘registramos actividad inusual’ y algo así como ‘comportamientos automatizados'», manifestó, y explicó que no tuvo respuestas hasta la presión ejercida por los usuarios para que se habilitara nuevamente la cuenta. «¿Quién denunció mi cuenta ayer? ¿por qué twitter decidió darla de baja si no había ningún contenido ofensivo, ni tampoco me dedico a «trollear» o tengo tuits automatizados?», manifestó Strada.