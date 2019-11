Municipios de Chile realizarán consulta ciudadana

Alcaldes del Maule acuerdan realizar Consulta Ciudadana el 7 de diciembre.

14 Nov. 2019 - La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) confirmó que el 7 de diciembre las comunas del país realizarán una Consulta Ciudadana relativa a una nueva Constitución para el país.



El vicepresidente de esa entidad, Sadi Melo, alcalde socialista de la comuna de El Bosque, informó que la consulta contendrá tres preguntas fundamentales.



La primera es si la persona quiere o no una nueva Constitución, y en caso positivo deberá responder qué tipo de proceso prefiere: un Congreso Constituyente, propuesto por el Gobierno, o Asamblea Constituyente, como reclaman la oposición y el movimiento social.



Una tercer interrogante se refiere a la prioridades dentro de las numerosas demandas de la población, que incluye 14 temas, entre los cuales los votantes deberán elegir seis.



En la Consulta Ciudadana podrán participar de forma presencial todas las personas habilitadas para sufragar según el padrón electoral de 2017.



Esa organización, que agrupa 322 de los 345 municipios del país, señaló que por la importancia de los temas a tratar en la consulta se busca que también participen municipios que no forman parte de la asociación.



Analistas advierten que este será un paso importante hacia una nueva Constitución para Chile, pues pudiera en gran medida allanar el camino en medio de la confrontación que se mantiene entre los muchos partidarios de una Asamblea Constituyente, y el ejecutivo, que pretende limitar el proceso al marco de un Congreso Constituyente.



No obstante, ante la creciente presión popular sobre este tema, el ejecutivo parece cada vez más a la defensiva, y de solo cambios a la ley fundamental que pretendía en un principio, ya admitió la pasibilidad de una constitución totalmente nueva, pero sigue reacio a apelar a una Asamblea Constituyente.



Sin embargo, este mecanismo comienza a ser aceptado incluso por figuras destacadas de la coalición de partidos oficialistas, como el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, para quien el tiempo se le agota al gobierno para responder al reclamo popular y solucionar la profunda crisis social y politica.

La fuente original de este documento es:

Prensa Latina (https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=320844&SEO=municipios-de-chile-realizaran-consulta-ciudadana)