Elliott Abrams: “Lo que está pasando con Hugo Carvajal es un escándalo para España“

Elliott Abrams Credito: Archivo

13-11-19.-El enviado especial de EEUU para Venezuela, Elliott Abrams, se refirió este miércoles al caso del ex-jefe de Inteligencia de Venezuela, Hugo “El Pollo” Carvajal, quien es buscado por las autoridades españolas para se extraditado a USA: “Lo que está pasando con Hugo Carvajal es un escándalo para España“.



“El caso de Carvajal es distinto porque muestra un principio que nosotros tenemos. Es distinto el tema de las sanciones a cuando llegan drogas a Estados Unidos en el caso de Carvajal. España se ha vuelto experto con el tema de Venezuela”, explicó durante el encuentro Venezolanos Toma “D.C” en el Congreso de EEUU.



Manifestó que los chinos “dicen que no están defendiendo a Maduro y que solo se trata de una situación comercial y quieren su dinero pero, es mentira. Nuestros mensaje a los chinos es que pueden tener un trato comercial sin necesidad de apoyar a Maduro“.



“Ustedes saben que si hablan de manera alta pueden ser asesinados así como lo hicieron con el general Acosta. Los militares no están felices con las condiciones que hay en el país. Los militares en Venezuela no pueden hacer ni decir nada”, expresó.



Apuntó que el Gobierno de Maduro usa “a los colectivos porque saben que los militares les van a decir que no. Un cambio es posible, Venezuela vive una situación más complicada. Estamos estudiando el caso de Rosneft”.



“La democracia en Venezuela no ha retornado pero la oposición sigue unida y el gobierno interino sigue. El régimen quiere destruir la Asamblea Nacional. Nosotros sabemos por quienes está compuesto la oposición democrática y vamos a ver cómo este 16 la gente va a salir y protestar masivamente”, acotó.