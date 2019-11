Almagro justifica golpe de Estado contra Morales al afirmar que hubo fraude el 20-O

El secretario general de la OEA, Luis Almagro Credito: Web

13 de noviembre de 2019.- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró que en Bolivia no hubo golpe de Estado, a su juicio el verdadero golpe se gestó el pasado 20 de octubre cuando el presidente en el exilio, Evo Morales, habría cometido un fraude electoral al no reconocer una presunta victoria de Carlos Mesa.



"Golpe de Estado es una forma ilegítima de acceder al poder, en ese contexto, sí hubo un golpe de Estado; el pasado 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo de Morales en primera vuelta", declaró Almagro en una sesión extraordinaria que se convocó este martes para tratar la crisis de Bolivia, reseño rt.



Sin embargo olvidó mencionar que el líder indígena Evo Morales, logró una victoria de más de 10 puntos sobre Carlos Mesa, su más cercano seguidor.



Agregó que el Tribunal Supremo Electoral de la nación suramericana, pretendía con el nombramiento de Morales, perpetuarlo en el poder de forma ilegitima, –pero hasta la fecha no se han presentado pruebas de un supuesto fraude–.



Señaló que, Morales con un "auto golpe", le quitaba la soberanía al pueblo boliviano que creyó en él y sus reformas, aunque también olvidó que el Estado Plurinacional de Bolivia con (Evo) al frente, alcanzó niveles jamás vistos de desarrollo humano y económico por encima de otras naciones suramericanas, de acuerdos a datos aportados por la Cepal.



Almagro mencionó que estas "formas de autogolpe", eran volver a las peores épocas del hemisferio, en las cuales la OEA fue participe de avalar golpes de Estado propiciados por EEUU.



El domingo pasado, Evo Morales anunció su renuncia al cargo, forzada por la cúpula militar y la violencia en contra de sus familiares y seguidores, perpetrada por la derecha fascista con apoyo foráneo.

