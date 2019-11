(VIDEOS) Bolivia: En un Parlamento sin quórum, Jeanine Áñez se autoproclama presidenta

12 Nov. 2019 - El Parlamento no logró quórum al no poder asistir los diputados del Movimiento Al Socialismo, que son mayoría, ante la falta de garantías para su seguridad.La senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó este martes presidenta de Bolivia, pese a no cumplir con los requisitos constitucionales, pues el Parlamento no logró quórum al no poder asistir los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), que son mayoría, por falta de garantías para su seguridad."Asumo de inmediato la presidencia del Estado y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país", dijo Áñez, quien es segunda vicepresidente de la Cámara de Senadores de Bolivia y del partido de derecha Movimiento Demócrata Social.La senadora se autoproclamó presidenta solo con una mínima presencia de diputados, todos de oposición.Este martes fue convocada una sesión extraordinaria de ambas cámaras (Diputados y Senado) de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Parlamento), pero los representantes del Movimiento al Socialismo, que son mayoría, no asistieron al no contar con garantías para su seguridad y la de sus familiares. Por lo tanto, el Parlamento había suspendido la sesión por la falta de quórum.Bolivia atraviesa una crisis política tras la renuncia forzada del presidente Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera, y presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, por la oleada de violencia opositora que arremetió contra la población indígena y campesina.El golpe de Estado se consumó cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un informe preliminar sobre supuestas irregularidades en el proceso electoral del 20 de octubre, así como la "sugerencia" de las Fuerzas Armadas para que Morales dimitiera.La violencia en el país continúa por parte de grupos opositores radicales que han quemado símbolos de la población indígenas. Mientras tanto en La Paz se mantienen movilizados miles de simpatizantes de Evo Morales en rechazo al golpe de Estado y sus actos discriminatorios y racistas.