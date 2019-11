(AUDIO+VIDEO) Se retrasa llegada de Evo Morales a México

11 Nov. 2019 - La cancillería mexicana informó esta noche que la aérenoave en la que viaja el ex presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, rumbo a México –que le brindó asilo político— “hará una escala técnica”, y después de ello tardaría al menos siete horas en llegar a nuestro país.Sin embargo, la vocería de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no aclaró en lugar donde el avión de la Fuerza Aérea Mexicana Gulfstream 550, matrícula XC-LOK y número de registro 3916, realizará la escala.Diferentes fuentes manejan versiones que una vez ya con Morales Ayma e integrantes de su gobierno abordaron la aeronave mexicana, las autoridades de Perú habrían negado el tránsito por su espacio aéreo, por lo que el vuelo se habría desviado a Paraguay, donde cargará combustible. Esto no fue confirmado por la cancillería.Hace unos minutos, la vocería de la SRE envió el siguiente mensaje a través de su whatsapp de medios: “Les confirmamos que el vuelo en el que viaja el Sr. Evo Morales hará una escala técnica. Por lo anterior, se les reitera que seguiremos informando con oportunidad y suficiente antelación sobre su arribo (a México), mismo que no ocurrirá a determinada hora, como reportan algunos medios”.El área de comunicación de la cancillería mexicana agregó: “Tomando en cuenta que el trayecto a la Ciudad de México desde los posibles lugares de escala es de aproximadamente 7 horas de vuelo, tendremos ese tiempo para dar a conocer los detalles de la llegada”."Regresaré con más energía", asegura EvoEl ex presidente Evo Morales agradeció a sus seguidores en la ciudad de Cochabamba por cuidarlo y garantizar su seguridad tras el golpe de estado.En un audio difundido esta noche, aseguró que volverá “con más energía para seguir trabajando” y sentenció que con el apoyo del pueblo seguirá aportando opiniones y reflexiones ahora como ex presidente.Pidió a los opositores Luis Camacho y Carlos Meza defender la vida y parar la masacre, así como detener la humillación hacia la gente más humilde, y a las fuerzas armadas les demandó no mancharse con la sangre del pueblo.