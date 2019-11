El avión que lleva a Evo Morales no tiene "en teoría" restricciones para sobrevolar Colombia

12 Nov. 2019 - El avión de la Fuerza Aérea Mexicana que transporta al renunciante presidente boliviano Evo Morales en estos momentos hacia suelo mexicano no tiene "en teoría" ningún impedimento para atravesar por espacio aéreo de Colombia, dijo a Sputnik la Oficina de Prensa de la estatal Aeronáutica Civil (Aerocivil)."En teoría no hay ninguna limitación para ese vuelo y nosotros acá no hemos sido notificados de nada al respecto", dijo a Sputnik Uriel Bedoya, jefe de Prensa de la Aerocivil.La aeronave mexicana enviada el 11 de noviembre a Bolivia para recoger a Morales salió del aeropuerto de Asunción con destino a México, confirmó a Sputnik el servicio de prensa del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.Sí, despegó un Gulfstream 5 (...) a México", comunicó, sin precisar el aeropuerto exacto donde tiene previsto aterrizar la aeronave.Según los datos del portal RadarBox24, la aeronave Gulfstream Aerospace GV-SP (G550) con matrícula FAM-3916 hizo una escala en Asunción y luego despegó avanzando hacia el espacio aéreo de Brasil.A la hora 12:50 GMT atraviesa espacio aéreo de Perú.Evo Morales anunció el 10 de noviembre su renuncia a la presidencia luego de tres semanas de manifestaciones cívicas y políticas contra su reelección.La administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió concederle asilo político a Morales alegando razones humanitarias y una situación de urgencia en Bolivia, donde su vida y su integridad corren peligro.