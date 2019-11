(VIDEO) Chile amanece en huelga general convocada por movimiento social

12 Nov. 2019 - Como una expresión más del indetenible movimiento que reclama una nueva Constitución y otros cambios radicales en Chile, el país amanece hoy en huelga general convocada por la Mesa de Unidad Social.En los últimos días se han sumado más organizaciones a la paralización de actividades, que se prevé será muy amplia, porque ya anunciaron su participación desde grandes sindicatos de portuarios, mineros, transportes y otros sectores productivos, hasta organizaciones sociales y barriales de numerosos municipios del país.El comité organizador de la huelga anuncio que las acciones de protesta comenzarán a partir de las 11.00 hora local en las principales plazas de todas las ciudades, y en esta capital el centro será la Plaza Baquedano, denominada ya por muchos como Plaza de la Dignidad, epicentro de enormes manifestaciones desde el 18 de octubre último.Asimismo la convocatoria al paro exhortó a la población a no acudir a los centros de trabajo o llegar tarde, abstenerse de mandar a los niños a clases, no realizar compras ni tampoco trámites en las actividades bancarias. La víspera, en conferencia de prensa en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación Nacional del Transporte Manuel Bustos Huerta, que representa a más de cuatro mil 500 empleados del transporte público de la capital anunció su respaldo al paro.Lo mismo expresó la Confederación de Trabajadores del Transporte Aeroportuario, que llamó a sus miembros a realizar una gran marcha, mientras la Federación de Conductores de Buses y Camiones de Chile explicó que desde la pasada semana sus afiliados acordaron sumarse al paro de este martes.Horacio Fuentes, presidente de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos (Constramet) y miembro del Comité de Huelga, aseguró que el Paro Nacional es la respuesta a la represión y la falta de propuestas coherentes del gobierno a las demandas expresadas por los chilenos en las calles.Asimismo Alejandro Lilis, de la Unión de Portuarios de Chile, llamó a toda la sociedad, a sumarse para poder hacer realidad los cambios que necesita el país, en tanto que Richard Aranguiz, portavoz de la Unión Minera, exhorto a continuar las manifestaciones porque -dijo- la Asamblea Constituyente no va a venir sola, va a venir porque la vamos a empujar todos juntos'.Ayer los trabajadores de la educación, encabezados por el Colegio de Profesores y otros gremios del sector, realizaron un paro nacional, como antesala al de este martes, al cual también expresaron su adhesión.Desde hace días numerosas entidades del Estado como el Servicio de Impuestos Internos y oficinas municipales están prestando atención muy limitada al público por paros continuados de las organizaciones sindicales de esas áreas, que también se sumarán a la huelga general en esta jornada.