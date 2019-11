(VIDEO) El avión con Evo Morales se dirige a México tras una escala en Paraguay

12 Nov. 2019 - El avión del dimitido presidente de Bolivia, Evo Morales, ha despegado la mañana de este martes rumbo a México tras hacer escala en Asunción (Paraguay) para cargar combustible. En estos momentos la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevuela Brasil.Horas antes, el Gobierno de México, presidido por Andrés Manuel López Obrador, otorgó asilo político a Morales, después de que varios hechos de violencia cometidos contra él y su familia por grupos opositores evidenciaran que su vida corre peligro en Bolivia. Morales agradeció el gesto del país latinoamericano, agregando que, aunque le duele abandonar su nación, volverá pronto "con más fuerza y energía"."La cancillera mexicana […] ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo", ha declarado este lunes en rueda de prensa Marcelo Ebrard, secretario de Asuntos Exteriores de México."Agradezco a todas y a todos por darme seguridad. Nunca me abandonaron y nunca los abandonaremos. ¡Muchas gracias compañeras y compañeros!", asegura Morales en un mensaje de audio difundido por televisión. "Pronto volveré con más energía para seguir trabajando por nuestra querida patria", añadió el depuesto presidente boliviano.Paralelamente, el ministro de Defensa de Bolivia, Javier Zavaleta, presentó la noche del lunes su renuncia, aclararando que tanto su voluntad como la del capitán general de las Fuerzas Armadas fue siempre la de "preservar la institucionalidad" del organismo al servicio de la población. "Señor Carlos Mesa, señor Fernando Camacho, un asunto político no se resuelve aumentando el calibre de la represión", dijo Zavaleta en el mensaje de renuncia. "Las balas no son la respuesta ni la solución a un problema. La política son las ideas contra las ideas y no el zumbar de las balas", concluyó.Bolivia se encuentra sumida en una grave crisis política desde que el pasado 20 de octubre se celebraran comicios generales. Si bien los resultados dieron por ganador a Morales, lo que habría supuesto su cuarto mandato consecutivo, la oposición denunció fraude electoral y el Gobierno aceptó convocar nuevas elecciones.Sin embargo, el jefe de las Fuerzas Armadas y el comandante general de la Policía de Bolivia pidieron al mandatario que dimitiera, bajo el supuesto de buscar la estabilización de la nación.Una renuncia por la pazEl pasado 10 de noviembre Morales presentó su renuncia a la Presidencia a petición del Ejército del país, denunciando el golpe de Estado que tenía lugar en el país. Según explicó el mandatario, con su dimisión quiere evitar que los opositores, comandados por el excandidato presidencial Carlos Mesa y el jefe del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, persigan a dirigentes sindicales, dejen de quemar casas de funcionarios públicos, y cese la política de "secuestrar y maltratar" a los familiares de los líderes indígenas.Miles de indígenas y simpatizantes del depuesto mandatario salieron a protestar este lunes contra el golpe de Estado, protagonizando choques con los cuerpos de seguridad. "¡Ahora sí, guerra civil!", gritan algunos de ellos, según se aprecia en imágenes que circulan por las redes sociales.El Comandante de las Fuerzas Armadas (FFAA) de Bolivia, Williams Kaliman Romero, anunció que el Ejército ejecutará operaciones conjuntas con la Policía "para evitar sangre y luto a las familias bolivianas", Morales llamó a los bolivianos a "cuidar la paz y no caer en la violencia".En opinión del analista político Amauri Chamorro, existe "una doble moral" sobre la situación en Bolivia, ya que la comunidad internacional se pronuncia y posiciona de forma diferente dependiendo del país en el que ocurren los hechos. "Las Fuerzas Armadas bolivianas se posicionaron en contra de Morales, le retiran el apoyo en una actitud pro golpe de Estado y la comunidad internacional se silenció", indicó Chamorro, señalando a organismos como la OEA o la ONU.Según Chamorro, "la ciudadanía tiene capacidad de contrastar la actual situación de un modelo neoliberal con lo que vivía bajo un comando de un país progresista" que permitió sacar millones de personas de la pobreza, redistribuir la riqueza y mejorar todos los indicadores socioeconómicos del país.El analista recalcó que Morales, al que calificó de "luchador social", fue torturado y casi asesinado por la Agencia de Antinarcóticos de EE.UU. "Es un animal político que no va a entregar su patria a estos golpistas", aseveró Chamorro, asegurando que el depuesto presidente boliviano busca con su marcha temporal evitar una guerra civil, al tiempo que cree que volverá para presentarse a las elecciones generales.