Grupo de Puebla llama a la unidad del progresismo e igualdad en América Latina

10 Nov. 2019 - El Grupo de Puebla llamó a la unidad del progresismo en América Latina y a promover la igualdad en la región, exhorto que se realizó este sábado en Buenos Aires durante su II Encuentro con la participación de líderes y representantes de 12 países de América Latina.



En el encuentro estuvieron presentes el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper; la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff; el ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo; y el dirigente chileno fundador del Grupo de Puebla, Marco Enríquez-Ominami.



El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, quien presidió la reunión, afirmó que «vivir en un continente más igualitario no es una utopía», refiere una nota de prensa de Xinhua.



Fernández estacó que el Grupo de Puebla será la voz que se levante ante el mundo para contar lo que pasa en América Latina y de donde saldrán los dirigentes que van a volver a poner de pie el continente por el que soñaron los libertadores.



En la actividad, que se desarrolla bajo el lema «El cambio es el progresismo» y cuya primera reunión se realizó en julio pasado en la ciudad mexicana de Puebla, también asistieron representantes de México, Bolivia, Ecuador y Uruguay, entre otros países.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 149 veces.

La fuente original de este documento es:

Prensa MinCI (http://www.minci.gob.ve/grupo-de-puebla-llama-a-la-unidad-del-progresismo-e-igualdad-en-america-latina/)