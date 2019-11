Eva Golinger: "En Bolivia han echado la voluntad del pueblo a un lado para perpetrar un golpe de Estado fascista"

La Abogada y escritora considera que los grupos que organizaron la actual crisis política en ese país no son un movimiento democrático. Credito: Actualidad.RT / Aporrea

11 Nov. 2019 - Aunque varios miembros del Gobierno de Evo Morales han renunciado con el fin de pacificar Bolivia, lo golpistas intentarían imponer un Estado fascista en ese país sudamericano, opina Eva Golinger.Esta abogada y escritora sostiene que "no es un movimiento democrático" que busca llegar al poder "de alguna forma" a través de las elecciones y recuerda que la oposición no aceptó la propuesta de Morales para organizar nuevas elecciones."Querían sacarlo de cualquier manera, incluso con la renuncia lo quieren detener", afirma Golinger, para quien los que están en el poder en estos momentos son los policías y militares y eso confirmaría que se trata de un golpe de Estado armado y "fascista".Bolivia demostró éxitos económicos durante la presidencia de Morales quien, como se definió socialista, pudo provocar una reacción especialmente fuerte por parte de la derecha de EE.UU., preocupada por el auge de las tendencias socialistas en su país, estima Eva Golinger.Esto probaría "una vez más" que "no les importa" cuando un mandatario pone "su país, su pueblo, su patria por encima de su interés de mantenerse en el poder" y han echado "toda la voluntad del pueblo para un lado", ya que desean detener y "a lo mejor quieren asesinar" a Evo Morales.