Chile en paro nacional en la educación pública

11 Nov. 2019 - Chile vive hoy un paro nacional en la educación pública, convocado por el Colegio de Profesores, organizaciones de estudiantes secundarios y universitarios y sindicatos vinculados al sector, incluidos los funcionarios del Ministerio de Educación.



Este paro resulta la antesala de la participación de los educadores en la huelga general anunciada para el martes por la Mesa de Unidad Social, que incluye a los sectores de puertos, minería, construcción, industria, comercio, servicios financieros, salud, agricultura y servicios públicos.



El presidente del gremio, Mario Aguilar, señaló que los problemas de la educación están en el centro de las demandas de las organizaciones sociales que desde el 18 de octubre reclaman de forma permanente cambios profundos en el país, para que la enseñanza deje de ser un negocio y se fortalezca su calidad.



Señaló que el gobierno no ha escuchado ese clamor y la mejor muestra de ello es que ha mantenido a la ministra Marcela Cubillos, que ?dijo- representa todo lo que la ciudadanía rechaza.



Aguilar dijo que los educadores interpelan no solo al gobierno, sino a toda la clase política, que no ha sido capaz de dar curso a todo el proceso de cambios que reclama el país y que está intentado una vez más negociar entre cuatro paredes una solución que no va a funcionar.



Señaló que mañana los educadores marcharán también en homenaje a los muertos y heridos por la represión policial.



Puntualizó que la plaza Baquedano de esta capital, será el punto de concentración a partir de las 11.00 hora local, para desde allí marchar por la Alameda hasta la Plaza de Los Héroes para reiterar que los educadores son parte de la ciudadanía que quiere cambios.



Señaló que desde el inicio de las manifestaciones, en esta capital la mitad de las municipalidades no han tenido clases, y en las escuelas que han estado abiertas la asistencia ha sido bajísima, porque los estudiantes han sido parte fundamental de las movilizaciones.



Para este lunes, también están convocadas manifestaciones en esta capital y en otras ciudades para continuar exigiendo al gobierno medidas efectivas que acaben con las desigualdades existentes, así como la celebración de una Asamblea Constituyente que abra el camino hacia una nueva Constitución.



Ello en medio de expectativas por ante lo que acuerde la Cáara de diputados esta tarde, cuando vote una serie de proyectos referentes al proceso de nueva Constitución, y los mecanismos para crear la nueva carta magna, incluida una propuesta para celebrar un plebiscito el 15 de diciembre.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 309 veces.

La fuente original de este documento es:

Prensa Latina (https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=319879&SEO=chile-en-paro-nacional-en-la-educacion-publica)