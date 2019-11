El PSOE gana elecciones generales en España

PSOE gana elecciones en España Credito: Agencias

11 de noviembre de 2019.- El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) resultó hoy la fuerza más votada en las elecciones generales celebradas en este país, sin obtener la mayoría absoluta para gobernar en solitario como aspiraba.



Con más del 98% por ciento de los votos escrutados, la agrupación del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, consiguió 120 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados, tres representantes menos de los obtenidos el 28 de abril.



La otra formación tradicional de España, el conservador Partido Popular (PP), se situó en la segunda posición con 68 bancas en la Cámara Baja, frente a las 66 logradas en las legislativas de hace seis meses.



El tercer puesto correspondió al partido de extrema derecha Vox, que, tras capitalizar el conflicto secesionista en Cataluña, llegó a 52 curules, 28 más de los conquistados en abril.



Con 35 diputados, la alianza izquierdista Unidas Podemos (UP) conservó su peso parlamentario al apenas perder siete escaños, mientras que los liberales de Ciudadanos, se desplomaron de la tercera a la sexta posición al pasar de 57 a 10 sillones en el Congreso, informa Prensa Latina.



Los partidos independentistas catalanes y nacionalistas vascos, cruciales a la hora de sumar los apoyos necesarios para la formación de un Gobierno, salieron reforzados con 35 representantes en la cámara encargada de designar al futuro mandatario del país.



Derecha e izquierda no obtuvieron la mayoría absoluta, fijada en 176 de los 350 escaños del Congreso, por lo que requerirían del respaldo de otros partidos para desbloquear la gobernabilidad.



El gobernante interino y líder del PSOE convocó a estas elecciones -las cuartas en cuatro años- tras rechazar la propuesta de Unidas Podemos de constituir un ejecutivo de coalición, pues su aspiración siempre fue gobernar en solitario.



Sánchez apostó por una repetición electoral pensando que unos nuevos comicios fortalecerían su candidatura.



Pablo Iglesias (UP), lamentó que la segunda cita con las urnas en 2019 diera paso al auge de Vox y que en este momento España tenga una de las organizaciones ultraderechistas más fuertes de Europa.



Pidió al político socialdemócrata que conforme una coalición de gobierno progresista para hacer frente a la extrema derecha.



