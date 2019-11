Bolivia: Presidente Evo Morales anuncia renovación de TSE y nuevas elecciones

Evo Morales anuncia nuevas elecciones

10 de noviembre de 2019.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la renovación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y llamar a nuevas elecciones generales en favor de la paz del país.



"He decidido convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos", expresó el mandatario boliviano en rueda de prensa, transmitida por TeleSur.



En este sentido, señaló que en las próximas horas la Asamblea Legislativa del país establecerá los lineamientos para la renovación del TSE y se convoque a nuevos comicios generales



Más temprano, la Organización de Estados Americanos (OEA), recomendó la repetición de las elecciones generales en Bolivia que dieron como ganador a Morales, las cuales fueron señaladas por supuesto fraude por parte de la oposición de ese país.



El informe de auditoría a las elecciones generales del 20 de octubre en el país suramericano hecho por el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (Deco), señaló que no era posible dar certeza al cómputo definitivo sobre la base del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).



Llamado a la paz



Durante su alocución, el actual mandatario boliviano realizó un llamado al pueblo de la nación suramericana al respeto y a trabajar para consolidar la paz en Bolivia, ante los hechos violentos registrados en los últimos días por grupos vandálicos.



"Hermanas y hermanos, la prensa y pueblo de Bolivia después de la decisión que tomamos quiero pedir trabajar para pacificar a Bolivia. Bajar toda la tensión", expresó.



"Respeto entre familias, respeto a la propiedad privada, respeto a autoridades, respeto a todos los sectores sociales, todo lo que tenemos en Bolivia es el Patrimonio del pueblo boliviano y entre bolivianos no podemos estat enfrentados para hacer daño", agregó.



En la noche de este sábado, grupos vandálicos atacaron la vivienda del gobernador de Oruro, Bolivia, Víctor Hugo Vásquez; con petardos (fuegos pirotécnico) y dinamita; así como se llevaron las puertas y las ventanas, dejando la propiedad totalmente destruida.



