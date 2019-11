Dan inicio las elecciones generales en España

Elecciones generales en España

La mayoría de los colegios electorales abrieron sus puertas para dar inicio a las elecciones generales en España en la que los votantes deberán elegir 350 diputados en el Congreso y a 208 nuevos senadores.



Los 22.867 colegios electorales estarán abiertos hasta las 18H00 (hora local) de acuerdo a lo estipulado en las leyes españolas.



El Ministerio del Interior es el ente encargado de supervisar el normal desarrollo del proceso comicial.



Más de 37 millones de españoles están llamados a participar en estos comicios convocados por el actual gobierno presidido por el Pedro Sánchez al no contar con el apoyo necesario para crear una nueva administración.



Esta es la cuarta ocasión en que el gobierno de turno convoca a elecciones al no contar con el respaldo necesario en el Congreso para sacar adelante los llamados presupuestos y en las dos últimas veces, los partidos ni siquiera pudieron alcanzar consensos para anunciar una nueva administración.



Las anteriores elecciones por esta situación fueron el 20 de diciembre de 2015, 26 de junio de 2016 y 28 de abril de 2019.



Estas elecciones se realizan en medio de la ola de protestas y movilizaciones que se vienen desarrollando en la región de Cataluña en demanda de su autodeterminación y la liberación de los políticos e independentistas catalanes encarcelados por el Estado Español.