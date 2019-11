(VIDEO) Bolsonaro arremete contra Lula, lo llama "canalla" y dice que está "momentáneamente" libre

09-11-10.-El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, pidió este sábado "no dar munición al canalla que momentáneamente está libre", al día siguiente de la liberación del líder de la izquierda Luiz Inácio Lula da Silva."Amantes de la libertad y del bien, somos mayoría. No podemos cometer errores. Sin norte ni mando, hasta la mejor tropa dispara para todas partes, inclusive contra los amigos. No den munición al canalla, que momentáneamente está libre, pero cargado de culpa", tuiteó el mandatario ultraderechista.Lula, que purgaba desde abril de 2018 una pena de 8 años y diez meses de cárcel por corrupción, fue liberado en aplicación de una fallo de la Corte Suprema, que determinó que las condenas no pueden empezar a ejecutarse antes de que se agoten todos los recursos legales.Apenas salió el viernes de la cárcel de Curitiba donde había permanecido un año y medio, el fundador del Partido de los Trabajadores (PT), de 74 años, desafió a Bolsonaro, criticó la orientación económica liberal del ultraderechista y anunció que recorrerá el país "para seguir luchando para mejorar la vida del pueblo brasileño".Actualmente, "el pueblo está pasando más hambre, está sin empleo, el pueblo trabaja para Uber o entregando pizzas en bicicleta", afirmó Lula.El exmandatario, que enfrenta al menos otros seis procesos, también criticó contra la Justicia, a la que tildó de "hipócrita" y acusó de querer "criminalizar a la izquierda y al PT". "No encarcelaron a un hombre, quisieron matar una idea", expresó .