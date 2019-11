A Warning: un alto funcionario anónimo critica a Trump en un nuevo libro

Portada del libro

9 de noviembre de 2019.- “Una automasacre de medianoche”. Ese fue el plan ideado por algunos altos funcionarios del Gobierno de Trump, que consideraron renunciar en masa el año pasado como medida de advertencia sobre la conducta de Trump. Finalmente, rechazaron la idea por temor a que el Gobierno se desestabilizara aun más.



La medida de advertencia abortada es una de una serie de revelaciones incluidas en un libro titulado “A Warning” (Una advertencia, en español). Su autor es un alto funcionario anónimo del Gobierno de Trump que el año pasado publicó un artículo de opinión anónimo en el periódico The New York Times titulado “I Am Part of the Resistance Inside the Trump Administration” (“Soy parte de la resistencia dentro del Gobierno de Trump”, en español).



En el libro, el autor describe a altos funcionarios que se despiertan y tratan de responder a los anuncios nocturnos de Trump en Twitter, escribiendo: “Es como aparecer en la residencia de ancianos al amanecer para encontrar a tu viejo tío corriendo sin pantalones por el patio y maldiciendo a los gritos sobre la comida de la cafetería, mientras los preocupados ayudantes intentan atraparlo. Te sientes aturdido, te causa risa y te avergüenza, todo al mismo tiempo. Sólo que tu tío probablemente no haría esto todos los días, sus palabras no se transmitirían al público, y él no tendría que dirigir el Gobierno de Estados Unidos una vez que se pusiera los pantalones”.



El autor también afirma que Trump una vez pidió a los abogados de la Casa Blanca que escribieran un proyecto de ley para enviar al Congreso con el fin de reducir la cantidad de jueces federales, después de que varios de ellos frustraran sus políticas. Según el libro, Trump dijo: “¿Podemos simplemente deshacernos de los jueces? Deshagámonos de los putos jueces. No debería haber ninguno, en realidad”. Esta información se dio a conocer en el libro de próxima publicación “A Warning”.