(VIDEO) Policía de Bolivia: Uniformados están acuartelados, no amotinados

8 Nov. 2019 - El Comandante Nacional de la Policía, Yuri Calderón, afirmó que no existe ningún amotinamiento sino acuartelamiento policial.La desestabilización opositora continúa en Bolivia, mientras avanza la auditoría de los resultados electorales del 20 de octubre, que determinará su hubo o no fraude como han denunciado dirigentes de derecha sin pruebas. Este viernes el Comando General de la Policía Boliviana aclaró que los uniformados del así se encuentran acuartelados y no amotinados como refieren los medios de comunicación y las redes sociales."Se aclara a la sociedad civil que los efectivos policiales se encuentran acuartelados y no amotinados como señalan algunos medios de comunicación", dice un breve comunicado de la Policía.El comandante general Yuri Calderón sostuvo que la situación registrada en Cochabamba es un "tema aislado" en demanda del cambio de Raúl Grandy, quien fue relevado por Jaime Edwin Zurita. Sin embargo, la situación irregular continuó.Asimismo, aseveró que la Policía Boliviana, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, hará cumplir su misión de mantener el orden y la paz social en el país.