Revés para Trump: Demócratas ganan elecciones estatales en Virginia y Kentucky

Andy Beshear celebra la victoria en Louisville, Kentucky con sus seguidores Credito: Web

06-11-19.-Los demócratas celebraron su victoria en dos estados clave en las elecciones regionales, que son consideradas como un indicio de cara a las presidenciales estadounidenses de 2020, pero los republicanos se contentaron con mantener la gobernación de Misisipi, un tradicional bastión conservador, según los resultados publicados este miércoles, reseñó la agencia AFP.



Una alarma roja para Donald Trump, que estuvo muy involucrado en la campaña, es que el demócrata Andy Beshear logró una ajustada victoria en Kentucky, arrebatándole el puesto al gobernador Matt Bevin, en un estado tradicionalmente republicano.



El presidente de Estados Unidos se quejó en Twitter que Bevin “ganó al menos 15 puntos en los últimos días”. “Pero puede que no haya sido suficiente (y los medios falsos culparán a Trump)”, escribió.



Beshear, cuyo padre fue el último gobernador demócrata de este estado, proclamó su victoria, pero Bevin todavía no ha tirado la toalla.



“Esta es una carrera muy, pero muy ajustada. No vamos a conceder la victoria de ninguna manera”, dijo el gobernador.



El demócrata se impulsó por una fuerte movilización en las zonas más pudientes de las grandes ciudades, una dinámica que puede ser clave para las presidenciales de noviembre de 2020 también.



Si finalmente se concreta la pérdida del puesto para Bevin, los conservadores sufrirían una dura derrota en este estado del sur, donde en 2016 Trump ganó por 30 puntos.



En Virginia, los demócratas lograron el control de las dos cámaras del Congreso estatal, algo que no sucedía desde hace 25 años, según las previsiones de los medios estadounidenses.



En Misisipi, el republicano Tate Reeves se impuso como ganador de la carrera para gobernador por amplio margen contra Jim Hood, un candidato demócrata contrario al aborto y favorable al porte de armas.



“Fantástico resultado Tate”, celebró Trump, que en los últimos días de la campaña se involucró tanto en Misisipi como en Kentucky, aunque no se acercó a Virginia, donde los republicanos de este estado han buscado distanciarse del presidente.



Teniendo ya el puesto de gobernador, los demócratas se hacen así de todos los principales niveles de poder en Virginia tras una campaña marcada por el debate sobre las armas de fuego.



“Esta victoria histórica debe hacer temblar a Donald Trump y todos los republicanos”, declaró el presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata, Tom Perez.



“Así como ganamos esta noche, venceremos a Trump en un año”, añadió en un comunicado.



Las elecciones de martes son vistas como una prueba de cara a 2020 para Trump, que genera mucha división en el país y está actualmente siendo investigado por el Congreso con miras a una posible destitución.



Trump celebró la victoria en Misisipi, señalando que su apoyo fue clave.



“Nuestro gran mitin el viernes influenció las cifras que estaban empatadas para llevarnos a la victoria”, celebró Trump.



En un momento en que Washington está centrado en el desarrollo de la investigación de Trump, estas elecciones en Kentucky, Misisipi y Virginia fueron seguidas como un indicio de cómo ven los votantes esta crisis.