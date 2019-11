(VIDEO) Alberto Fernández: "La región se tiene que unir como en la década progresista de Kirchner, Lula, Evo y Correa"

6 Nov. 2019 - El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, volvió a señalar a López Obrador como socio preferencial de su futura administración, prometiendo que construirán un "eje para luchar contra la desigualdad en la región" y reivindicó lo que llamó la "década progresista" de los gobiernos de Kirchner, Lula, y Rafael Correa, denunciando además una persecución judicial en contra de ellos, durante una conferencia magistral organizada por la UNAM en el penúltimo día de su visita a México.



Fernández, cuya convocatoria hizo explotar el pequeño auditorio para 600 personas del emblemático Antiguo Colegio de San Ildefonso, en pleno Centro Histórico capitalino, sostuvo que no era casual que haya elegido como primer destino como presidente electo a la nación mexicana al recordar que "los perseguidos por la dictadura argentina vinieron acá y los mexicanos sólo los abrazaron".



El peronista no tardó en elogiar a López Obrador, con quien se reunió el lunes en el Palacio Nacional, y recurrió a un verso del folklorista argentino Atahualpa Yupanqui para ilustrar la buena sintonía: "Un amigo es uno mismo con otro cuerpo". Y añadió: "Eso es lo que sentí con AMLO".



Fernández, que en un momento de su discurso comparó a la revolución mexicana con la aparición del peronismo en su país, dijo que México había mirado por mucho tiempo al Norte hasta que finalmente vino López Obrador y volvió a enfocar la mirada en el Sur.



En ese sentido, el próximo presidente argentino, que contó entre su público a Felipe Solá, su rumoreado canciller, y al dirigente chileno Marcos Enríquez-Ominami, fundador del flamante Grupo de Puebla y a quien Fernandez definió durante la charla como su "amigo del alma", aprovechó para trazar los lineamientos de su política exterior e involucrar a López Obrador en su proyecto regional.



"Vamos a construir con AMLO ese eje que a tantos preocupa, pero que en realidad no debería preocupar, porque lo que vamos a hacer es luchar contra la desigualdad, para darle la mano a nuestros olvidados y sacarlos de la pobreza", expresó Fernández, pese a que el mandatario mexicano enfrío esa idea esta semana al decir que cada país debe enfrentar sus coyunturas y destacar la necesidad de mantener una buena relación con los EU.



El presidente electo también aprovechó su alocución para reivindicar lo que llamó la "década progresista", mencionando las presidencias de los Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia, José Mujica y Tabaré Vázquez en Uruguay, Michelle Bachelet en Chile y Rafael Correa en Ecuador aunque, curiosamente, dejando afuera de la lista a uno de sus mayores protagonistas, el venezolano Hugo Chávez.



"Durante esa época todos los países crecieron, y el mayor crecimiento se dio porque las sociedades se igualaron. Lula tal vez esté preso por esa razón, porque consiguió lo que nadie consiguió en Brasil: la mitad de los brasileños eran parte de la clase media", dijo Fernández quien, al igual que lo que hizo durante su discurso de triunfo electoral, gritó "Lula Libre", provocando uno de los aplausos más grandes de la tarde.



Fernández se refirió además a la situación judicial de su compañera de fórmula, la dos veces presidente Cristina Kirchner, y dijo que no pudieron avanzar contra ella "porque las mentiras eran muchas y las pruebas inexistentes, no pudieron porque el pueblo la eligió y le dio fueros y porque atrás estaba el peronismo".



Y agregó: "Correa en Ecuador, Lula en Brasil y Cristina, en Argentina, todas víctimas de un sistema judicial que articularon para perseguir a los líderes populares. Correa terminó exiliado, Lula preso y Cristina amenazada sistemáticamente".



El desafío latinoamericano



Más adelante, y ciñéndose al tema de la charla magistral que giraba en torno a los "desafíos de América Latina", Fernández dijo que había llegado la hora de generar condiciones de igualdad en el continente.



"No podemos seguir aguantando la desigualdad. Es el primer desafío y es un imperativo moral, trabajar por una América Latina con más derechos para todos", afirmó.



El presidente electo mencionó las recientes protestas en Ecuador y Chile como ejemplo de sociedades que "un día reaccionaron" por haber perdido derechos y en reclamo de una mayor igualdad.





"Todos me hablaban del milagro chileno y yo contestaba: 'El único milagro chileno es que la gente no reaccionara'", dijo Fernández, quien aseguró de todas maneras que no tenía sentido discutir la globalización porque vivíamos en un mundo globalizado, pero sí discutir qué hacer para que funcione.Por último, hizo un llamado a la unión de la región "Hace mucho éramos una patria grande y terminamos todos divididos. Aprendamos de nuestros errores. Prometo trabajar para unir al continente. Estamos de vuelta. Vamos a hacer lo que debemos".

Nota Relacionada: