Escritora Isabel Allende desmitifica el “paraíso” económico de Chile

“Aparece en las estadísticas como un oasis en América Latina, pero las cifras no muestran la distribución de ingresos, recursos y desigualdades, de las más altas del mundo”.

6 Nov. 2019 - La escritora Isabel Allende desmitificó hoy el supuesto paraíso económico de Chile presentado por diversos estudios, y consideró a su país como uno de los más desiguales del mundo con un sistema neoliberal heredado de la dictadura.



En una rueda de prensa en Barcelona, en el noreste de España, la conocida autora denunció que las protestas sociales en la nación sudamericana tienen su origen en la desigualdad.



“Aparece en las estadísticas como un oasis en América Latina, pero las cifras no muestran la distribución de ingresos, recursos y desigualdades, de las más altas del mundo”, remarcó.



Se ha exaltado el progreso económico del país y se dice que es el paraíso, pero lo cifras esconden la desigual distribución de la riqueza y de las oportunidades, insistió Allende, quien este lunes recibe en Barcelona el Premio Internacional de Novela Histórica Barcino.



Recordó que en Chile el uno por ciento de la población tiene el 25 por ciento de la riqueza nacional, con un 40 por ciento de sus compatriotas que, advirtió, no puede pagar los servicios básicos.



Todo está privatizado por un sistema neoliberal impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet de acuerdo “con la teoría económica de Friedman, de los Chicago boys, que se pudo implantar ferozmente porque no había representación laboral”, lamentó.



“El capital tuvo toda la libertad posible sin tener el contrapeso democrático de sindicatos, partidos políticos, de representación ciudadana, y este modelo, aplicado en 1980, se mantuvo durante 30 años” por los gobiernos de la democracia, censuró.



Para Allende, la chispa que hizo estallar las actuales demandas fue el aumento del precio del metro, dando lugar a una protesta masiva, de todas las edades y clases, en la que “la gente reclama no tanto por la pobreza como por la desigualdad, que es un insulto”, insistió.



Sobre las multitudinarias manifestaciones en las calles, la novelista consideró que ha sido una “sorpresa extraordinaria” para los políticos, el Gobierno, la oposición y el mundo en general.



En su concurrida conferencia de prensa, también se refirió a otros temas de actualidad internacional como la crisis del clima.



Cómo es posible que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, niegue el cambio climático, con lo que eso significa en materia de políticas, de imagen, del mensaje que le da al mundo, se preguntó.



“Solo lo puede negar un imbécil”, zanjó la escritora.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 509 veces.

La fuente original de este documento es:

Prensa Latina (https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=318032&SEO=escritora-isabel-allende-desmitifica-el-paraiso-economico-de-chile)