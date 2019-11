Bolsonaro publica en Twitter que 3 empresas multinacionales cerrarán sus plantas en Argentina, luego lo desmienten y borra su tuit

6 Nov. 2019 - El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha anunciado este miércoles que tres empresas multinacionales —la automotriz Honda, la empresa de cosméticos L'Oreal y la fábrica de motores MWM— cerrarán sus plantas en Argentina para instalarse en Brasil."La nueva confiabilidad del inversor viene a generar más empleos y mayor giro económico en nuestro país", señaló el mandatario a través de su cuenta en Twitter.Sin embargo, después de que comenzaran a aparecer los primeros desmentidos por parte de las compañías en cuestión, el mandatario eliminó su tuit.Así, el gigante de la automoción, Honda, declaró a Infobae que "no cierra su planta en Argentina, sino que mantendrá sus operaciones tal como estaba previsto, a partir del 2020, concentrando su producción en la línea de motocicletas".Las fuentes de L'Oréal tampoco confirmaron al medio los cierres de sus fábricas locales.En lo que se refiere a MWM, el pasado septiembre la fábrica de motores de origen brasileño cerró su planta de construcción de motores diésel en la ciudad argentina de Jesús María, después de la caída de la demanda local de motores y componentes.Momento complicado para Argentina y BrasilEste anuncio se produce luego de complicarse las relaciones entre Brasil y Argentina. Bolsonaro criticó en repetidas ocasiones al nuevo presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, quien ganó los comicios con el 48% de los votos el pasado 27 de octubre.El pasado viernes, el mandatario brasileño anunció que no asistirá a la toma de posesión de Fernández, prevista para el próximo 10 de diciembre, y enviará a su vicepresidente, Hamilton Mourao."Apoyé al otro candidato, pero ya que no ganó, sigamos adelante. De mi parte, no hay ninguna venganza contra el gobierno de Argentina. Espero que mantengan un trabajo político similar al que Macri hizo hasta el momento", señaló entonces Bolsonaro.