Chile: Nueva jornada de protestas en varias ciudades con transportistas a la cabeza

6 Nov. 2019 - Una manifestación de transportistas está prevista para hoy en esta capital como parte de las múltiples demostraciones populares que estremecen a Chile desde hace 19 días en contra del modelo neoliberal.



Andrés Alarcón, vocero de los transportistas, señaló que la protesta se realizará a partir de las 07:00 hora local, con dos puntos de concentración en la periferia de la urbe y que se sumaron camioneros, empresas de taxis, motociclistas y ciudadanos.



Los organizadores de esta demostración prevén, al igual que otra protesta realizada la pasada semana, copar con sus vehículos todas las sendas de autopistas en las entradas a la capital y avanzar en marcha lenta para generar grandes tranques.



El gobierno anunció una rebaja de 3,5 por ciento en el costo de los peajes y a partir del año próximo condicionar su incremento al aumento del Indice de Precios al Consumidor.



Pero el sindicato reclama una reducción del 80 por ciento y que se perdonen las deudas existentes, pues aseguran que el alto costo de los peajes absorbe el 40 por ciento de sus ganancias diarias.



Alarcón añadió que también se sumarán transportistas de Valparaíso y el importante puerto de San Antonio.



A pesar de la represión policial, denunciada por organismos de derechos humanos, la movilización popular no parece decrecer, y la víspera los trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo se sumaron a un llamado a huelga general y protestas para el martes de la próxima semana, aunque advirtieron que no habrá problemas con el abastecimiento de combustibles.



El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo y Afines, Nolberto Díaz, expresó que no pondrán en riesgo el abastecimiento, pero 'si el gobierno lleva al país a un escenario de violencia y si el Presidente no conduce a este país a un reencuentro democrático, nosotros no nos vamos a restar de ninguna movilización'.



Asimismo el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Gamadiel García, comunicó que los miembros de ese gremio no sostendrán partidos el próximo fin de semana, como muestra de respaldo a las manifestaciones populares.



Puntualizó que bajo las actuales circunstancias 'no podemos estar ajenos al dolor y sufrimiento de nuestros compatriotas'.

