Brasil: Tribunal Supremo impide que la policía detenga temporalmente a expresidenta Rousseff

la expresidenta Dilma Rousseff.

6 Nov. 2019 - El magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Edson Fachin, encargado de los procesos relacionados con la Operación Lava Jato, negó una petición de la Policía Federal para detener de forma temporal a la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016).



"Es impresionante la noticia de que la Policía Federal pidió la detención de la expresidenta en un proceso en el cual ella no está siendo investigada y no fue llamada a prestar ninguna declaración (…) menos mal que prevaleció el sentido común y la responsabilidad del juez responsable del caso en el Supremo, así como del propio Ministerio Público Federal", informaron en un comunicado los portavoces de la líder izquierdista.



En el comunicado, Rousseff aclaró que recibió una notificación para simplemente prestar declaración ante la justicia y que se enteró de la petición de detención por la prensa.



Se trataba de una "oportuna cortina de humo" que revela el esfuerzo del ministro de Justicia, Sérgio Moro (que tiene a la Policía Federal bajo su competencia) en su afán de "perseguir adversarios políticos", dice el comunicado.



La notificación a Rousseff se enmarca en el proceso que investiga remesas de dinero a senadores y exsenadores del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) en la campaña electoral de 2014.



Además de la expresidenta, la policía también quería detener al exministro de Economía, Guido Mantega, a los exsenadores Eunício Oliveira y Valdir Raupp (ambos del PMDB) y al ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión, Vital do Rêgo Filho.



La policía argumentó que en libertad los citados podían perjudicar la investigación, pero Fachin concordó con la Procuraduría General de la República y negó la petición, remarcando que no hay indicios de conductas concretas que evidencien la necesidad de una medida extrema.

La fuente original de este documento es:

Sputniknews (https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201911061089216992-supremo-de-brasil-impide-que-la-policia-detenga-temporalmente-a-expresidenta-rousseff/)