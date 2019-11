Sebastián Piñera asegura que no abandonará la presidencia pese a protestas

El presidente de Chile, Sebastián Piñera Credito: Web

05-11-19.-El jefe de la administración chilena, Sebastián Piñera aseguró durante una entrevista en la BBC estar dispuesto a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la Constitución para ponerle un freno a la crisis



El presidente de Chile, Sebastián Piñera aseguró que no abandonará la presidencia de su país, pese a algunos llamados a que dimita hechos por sectores sociales de ese país.



El mandatario chileno reconoció que "parte" de la crisis social que vive ese país es su responsabilidad.



“Estos problemas se han ido acumulando en los últimos 30 años, soy responsable de parte de ello y asumo mi responsabilidad pero no soy el único”, dijo el gobernante. Al mismo tiempo, aseguró estar dispuesto a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la Constitución para ponerle un freno a la crisis.



Sebastián Piñera recalcó que llegará al final de su período presidencia, alega que tiene un compromiso que asumir a la "enorme mayoría" que le atribuyeron la victoria.



El jefe de la administración chilena se refirió a su decisión de decretar el estado de emergencia y de sacar al ejército de los cuarteles. Así como también a las denuncias de uso excesivo de la fuerza durante la represión de las manifestaciones.



Al respecto, aseveró que los abusos serán investigados y procesados por el sistema de justicia tradicional.



"No habrá impunidad. Ni con las personas que prendieron fuego a los supermercados y a la mayoría de nuestras estaciones de metro, ni con aquellas que eventualmente cometieron un exceso de uso de la fuerza", dijo.



Piñera afirmó que luego de que se restaure el orden público en esa nación se pondrá en marcha una agenda social con la que se prevé diluir los niveles de desigualdad que reconocer permanecen en la nación. Detalló que posteriomenete iniciará una segunda etapa en la que se evalúa la posibilidad de hacer una reforma constitucional.