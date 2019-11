Trump ofrece ayuda a México contra los carteles de la droga "y borrarlos de la faz de la tierra" tras masacre de una familia de mormones

El presidente de EEUU, Donald Trump Credito: Efe

05-11-19.-El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, hace un comentario a los miembros de los medios de comunicación antes de partir del South Lawn de la Casa Blanca en el Marine One. Trump viajó a Lexington, Kentucky, para un mitin de campaña 'Keep America Great'.



El presidente Donald Trump le está ofreciendo al gobierno de México ayuda no especificada para “librar la guerra” contra los cárteles del narcotráfico después de que una familia de una rama escindida de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fuera masacrada en el norte de México.



El jefe de la Casa Blanca se pronunció este martes en Twitter sobre la tragedia: "Una maravillosa familia y amigos de Utah quedaron atrapados entre dos brutales carteles de la droga, que se dispararon el uno al otro, con el resultado de la muerte de muchos estadounidenses excelentes, incluidos niños pequeños, y algunos desaparecidos".





En otro mensaje, Trump ofreció ayuda a México para combatir a los cárteles del narcotráfico.



“Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, emprenda una GUERRA contra los cárteles de la droga y los elimine de la faz de la Tierra. ¡Sólo esperamos una llamada de su nuevo gran presidente!”, agregó Trump en una serie de tuits.



Agregó que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha hecho de la lucha contra los cárteles de la droga un asunto prioritario.“Pero los cárteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces se necesita un ejército para derrotar a un ejército!”, agregó.



López Obrador ha favorecido un enfoque menos militarizado del problema, alegando que una política de confrontación frontal como la de sus predecesores sólo condujo a más violencia.



El brutal ataque a una familia mormona en una carretera del norte de México dejó un saldo definitivo de nueve muertos, 6 de ellos niños, seis menores lesionados, una menor ilesa y una presuntamente desaparecida.



"El saldo de la agresión son nueve fallecidos , tres mujeres y seis menores, seis menores lesionados y una menor ilesa y una menor presuntamente desaparecida", informó este martes el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo.



Según explicó el ministro, el suceso aconteció pasado el mediodía del lunes en una carretera estatal en los límites en los estados de Sonora y Chihuahua, prácticamente en la frontera con Estados Unidos.



En el convoy viajaban presuntamente tres mujeres y 14 menores de edad, que se trasladaban de Galeana (Chihuahua) a Bavispe (Sonora), cuando fueron atacados por un grupo armado.



"El convoy (de la familia LeBarón) pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan la región", afirmó el ministro.



La familia LeBarón es un grupo de personas de la religión mormona que llegaron a Chihuahua (México) hacia el año de 1925 tras romper con su iglesia por negarse a practicar la poligamia. En este país fundaron la colonia LeBarón y levantaron la Iglesia del Primogénito de la Plenitud de los Tiempos.