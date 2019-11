Gorbachov advierte del peligro de guerra nuclear entre Rusia y Occidente

Mijail Gorbachov Credito: Web

5 de noviembre de 2019.- El último dirigente soviético, Mijaíl Gorbachov, advierte al mundo del “peligro colosal” de las armas de destrucción masiva y la tensión entre Rusia y Occidente.



“Mientras las armas de destrucción masiva existan, principalmente las armas nucleares, el peligro es colosal”, aseveró el expresidente de antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en una entrevista concedida a la cadena británica BBC y transmitida el lunes.



Gorbachov expresó, asimismo, su preocupación sobre la tensión entre Rusia y varias naciones de Occidente y la posibilidad de que alguna de las partes abandone los acuerdos para el control de armas nucleares.



Según el exmandatario, la rivalidad del siglo XX entre Rusia y Estados Unidos durante la Guerra Fría ha sido reemplazada por nuevos desafíos que ponen al mundo en un estado de guerra permanente.



También indicó que, pese a los esfuerzos de limitación de armas en el pasado, el mundo no es seguro. La atmósfera entre Rusia y Occidente está “tranquila, pero aún en guerra”, alertó.



“Mira lo que está pasando. En diferentes lugares hay peleas y disparos. Están enviando aeronaves y barcos aquí, allá y en todas partes. Esto no es lo que queremos”, sostuvo Gorbachov.



En este mismo contexto, en un artículo publicado el sábado en el portal estadounidense The National Interest, el experto militar Lyle J. Goldstein advirtió del peligro de una confrontación militar entre EE.UU. y Rusia, y enfatizó que a Moscú solo le bastarán unas horas para derrotar a Washington y a las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en caso de una guerra.



Además, un grupo de expertos en seguridad y armas nucleares de la Universidad de Princeton (EE.UU.) señaló a finales de septiembre que un conflicto bélico entre EE.UU. y Rusia, dos potencias nucleares, causaría la muerte de 34 millones de personas en cuestión de horas.