Tamara Muñoz, CUT Chile: “Esperemos se abran las Alamedas lo más pronto posible"

Tamara Muñoz, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile, Credito: Crónica Digital

5 Nov. 2019 - “Esperemos se abran las Alamedas lo más pronto posible”, aseguró Tamara Muñoz, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile.



La joven dirigente chilena contó a la Agencia Informativa Prensa Latina, durante la primera jornada del Encuentro Antiimperialista de Solidaridad por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que sesiona en La Habana hasta el domingo, sobre la situación que atraviesa su país en los últimos días.



Manifestó que las causas del levantamiento popular responden a 30 años de una Constitución “heredada desde la dictadura” y a un modelo económico neoliberal que “está entrando en crisis” e incrementó, a sangre y fuego, las dificultades.



Desde la dictadura de Augusto Pinochet, rememoró, ese modelo mantuvo al “pueblo abusado, con malos tratos, pensiones míseras y con sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes, sino más bien la gente vive endeudada”.



Explicó que la medida de incrementar el pasaje del metro motivó que los estudiantes llamaran a través de una convocatoria a evadir esa situación y el Gobierno respondió con el despliegue de los policías para impedirlo, y es entonces cuando se “genera una fuerte represión contra los estudiantes”, acotó.



Ello, dijo, se transformó “en un bloque de solidaridad en todo el país, con el pueblo en las calles en solidaridad con los estudiantes”.



Subrayó que en ese contexto también se despiertan un sinfín de demandas vinculadas a las pensiones, la salud, la educación y de cambios estructurales más profundos como el llamado a la Asamblea Constituyente por una nueva Carta Magna.



Al referirse al rol de la clase obrera chilena en estas circunstancias, Muñoz señaló que la Central Unitaria de Trabajadores realizó una convocatoria y se unieron a la convergencia de la Mesa de Unidad Social, integrada por muchas organizaciones sociales, sindicales, medioambientales, feministas y otras.



“En la Mesa de Unidad Social estamos convocando al pueblo de Chile y a los trabajadores a seguir movilizándose y mantenerse en la lucha porque esta es una oportunidad única que vive el país y si no lo logramos ahora no lo vamos hacer nunca”, dijo.



Remarcó que esta convocatoria del movimiento sindical organizado y no organizado, junto a todos los movimientos sociales, es a “mantenerse con las manifestaciones en las calles, seguir autoconvocándonos en los cabildos a efectos de mantener la presión para lograr un plebiscito y una Asamblea Constituyente por una nueva Constitución”.



Sobre la represión en las calles manifestó que ha sido “muy doloroso” lo ocurrido en los últimos días con 20 muertos en las movilizaciones y en diferentes circunstancias. Apuntó que la presencia de los militares en las calles se transformó en violaciones a adolescentes, a niños, 147 personas que perdieron un ojo o quedaron ciegos porque les dispararon a la cara, y más de cuatro mil personas detenidas que han sufrido torturas y otros tipos de vejámenes.



“La gente ha sentido el dolor y se han solidarizado mucho con las familias, se han manifestado en las calles pidiendo y exigiendo la renuncia del Presidente Sebastián Piñera, por toda esta represión contra el pueblo y los trabajadores”, concluyó.