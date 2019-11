Ernesto Samper: Latinoamérica camina hacia una nueva "convergencia" progresista

Ernesto Samper. Credito: Archivo

4 Nov. 2019 - El expresidente colombiano y ex secretario general de la Unasur destacó la importancia de la nueva sociedad entre Argentina y México y aseguró que el Grupo de Puebla servirá para reflexionar sobre una nueva integración regional, independiente de los intereses de EEUU, y al estilo de una "nueva Celac".



La visita del presidente argentino, Alberto Fernández, a su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, es vista como el inicio de un proceso de reintegración de los movimientos progresistas latinoamericanos que continuará la segunda semana de noviembre como la reunión en Buenos Aires del denominado 'Grupo de Puebla', una instancia regional que nuclea a los máximos nombres del progresismo latinoamericano.



Entre ellos, uno de los referentes es el expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998), quien también fuera el último secretario general de la Unasur (2014-2017). En entrevista con Sputnik, el exmandatario explicó que el Grupo de Puebla "se constituyó por una feliz coincidencia entre un grupo de dirigentes latinoamericanos que teníamos una inquietud sobre lo que estaba pasando en la región, con el intento de ideologizar las relaciones internacionales, y la capacidad operativa y el dinamismo que nos pusieron de acuerdo para juntarnos".



Samper recordó que el primer encuentro del grupo, en julio de 2019, se realizó en Puebla (México) aprovechando la reciente victoria electoral del gobernador Miguel Barboza Huerta, del mismo partido del presidente mexicano, el Morena, de perfil progresista.



La primera reunión fue exitosa al contar con expresidentes latinoamericanos como la brasileña Dilma Rousseff, el uruguayo José Mujica, el paraguayo Fernando Lugo, el ecuatoriano Rafael Correa y el propio Samper, entre otros referentes. Para el exmandatario colombiano, la reciente victoria electoral de la fórmula integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner "nos dio la posibilidad de volvernos a encontrar", esta vez en Buenos Aires.

Una nueva integración latinoamericana: el sueño del Grupo de Puebla



Samper adelantó que uno de los ejes temáticos del nuevo encuentro de líderes progresistas será una propuesta elaborada por un grupo de técnicos asociados al grupo, con la intención de avanzar en una "convergencia" de todas las instancias de integración que actualmente conviven en el continente.



"[La propuesta] pretende que estos 10 procesos subregionales que existen en este momento, y que incluyen a la Unasur, al Mercosur, al ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y la Asociación de Estados del Caribe encuentren una forma de convergencia que permita unificar a todos los países latinoamericanos bajo una misma sombrilla", explicó.



Samper aclaró que esa convergencia se realizaría "sin terminar con todos los otros procesos" pero procurando "encontrar los comunes denominadores" entre los miembros.



Así, concluyó, este nuevo modelo de integración "podría expresarse a través de una nueva Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños)".



Si bien el análisis del Grupo de Puebla no tendrá carácter institucional, Samper señaló que se tratará de "una reflexión que, a través de un grupo de amigos como México, Argentina, Uruguay y Bolivia, se podría ir concretando como una aspiración hacia un nuevo proyecto político progresista en la región".



Samper contrastó esta iniciativa con el otro 'modelo' de integración regional promovido por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuyos cuestionamientos a instancias regionales como el Mercosur han sido una constante.



"Tal vez tengamos que distinguir entre dos claras visiones de integración regional. La integración que le interesa a Bolsonaro, a [Sebastián] Piñera y a todos los que conforman Prosur es una integración que gira alrededor de Estados Unidos y sus intereses en la región. Ese no es el tipo de integración que nos interesa a nosotros", remarcó.



El exmandatario colombiano explicó que, en cambio, los líderes progresistas proponen un modelo basado en "la integración entre los países alrededor de los proyectos sociales, de infraestructura, tecnología y defensa ambiental".



"Es una integración entre hermanos para conformar una familia, no de hermanos como Caín y Abel, como la ven otros países", ilustró.



La sociedad Argentina-México, clave para la región



La primera salida del país de Alberto Fernández luego de ser electo presidente de Argentina, y aún antes de asumir su cargo, tuvo destino México. El argentino incluyó en su agenda una entrevista privada con López Obrador y encuentros con varios empresarios mexicanos. Para Samper, se trata de una visita que tiene "la mayor importancia" para el futuro de la región.



"México está comenzando, ahora sí, a mirar hacia el sur. Ha dado una serie de señales importantes de su interés, no solo de mirar hacia el sur, sino de hacerlo con unos ojos progresistas", destacó.



En ese sentido, Samper mencionó el interés de México de presidir la Celac y el respaldo al proceso electoral que marcó un nuevo triunfo de Evo Morales en Bolivia.



El vacío dejado por Brasil



La apuesta latinoamericana de México encuentra su contraparte en Argentina, que según Samper debe cumplir el rol que en otra época tuvo Brasil en el concierto regional. "La ausencia total de Brasil en la realidad suramericana, donde supo ser una especie de pivot alrededor del cual giraban las iniciativas, puede ser suplida perfectamente hoy en día por Argentina, con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza", apuntó.



"Creo avizorar en esta alianza el comienzo de una recuperación de la agenda social latinoamericana", sintetizó.

