Giammattei anuncia que expulsará de Guatemala a los diplomáticos del gobierno de Venezuela

Alejandro Giammattei Credito: Web

04-11-19.-El presidente electo de Guatemala, Alejando Giammattei, aseguró este lunes que expulsará a los diplomáticos venezolanos del gobierno de Nicolás Maduro al asumir el cargo el próximo 14 de enero, siguiendo los pasos del gobernante salvadoreño Nayib Bukele, reseñó la agencia AFP.



Giammattei dijo a periodistas que al jurar como presidente romperá los vínculos con el gobierno venezolano y expulsará a su cuerpo diplomático si el gobierno del actual mandatario, Jimmy Morales, “no lo ha hecho antes”.



“Lo vamos a hacer el 14 de enero. Vamos a romper totalmente relaciones con la Venezuela de Maduro“, respondió Giammattei al ser consultado sobre la reciente expulsión del cuerpo diplomático venezolano de El Salvador.



Giammattei reiteró que su gobierno reconocerá al líder opositor Juan Guaidó como mandatario encargado de la nación sudamericana, como ya lo hace la administración de Morales.



“Es lo correcto”, agregó Giammattei, un médico derechista de 63 años que fue elegido en balotaje en agosto pasado.



El presidente salvadoreño ordenó la noche del sábado al cuerpo diplomático venezolano abandonar el país en 48 horas, uniéndose a más de 50 países que, liderados por Estados Unidos, presionan por la salida de Maduro.



Maduro, en “reciprocidad”, declaró el domingo “personas non gratas” a los integrantes del cuerpo diplomático salvadoreño y les dio también 48 horas para abandonar Venezuela.



“De la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo”, dijo Maduro durante un encuentro político en Cuba.



Giammattei intentó ingresar en octubre pasado a Venezuela para reunirse con Guaidó, pero el gobierno no lo admitió debido a que presentó un pasaporte italiano y su visita no era con fines turísticos o privados, además de no contar con una invitación del Ejecutivo.



Según el presidente electo guatemalteco, su misión era invitar a Guaidó a su toma de posesión y pedirle a Maduro la liberación de “presos políticos” y la “convocatoria inmediata a elecciones democráticas”.