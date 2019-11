López Obrador: México no tomará partido en disputa entre El Salvador y Venezuela

López Obrador Credito: Web

04-11-19.- México no tomará partido en la disputa diplomática entre El Salvador y Venezuela, desatada el fin de semana, dijo el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ambos son países amigos del pueblo mexicano, reseñó la agencia Reuters.



“Ahora que se pelearon, que hay diferencias entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de El Salvador pues no vamos a pronunciarnos a favor de ninguno porque los dos son pueblos y gobiernos hermanos que nosotros respetamos”, dijo el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina.



El Salvador expulsó el sábado a funcionarios diplomáticos venezolanos, argumentando que la decisión estaba en línea con su posición de no reconocer “la legitimidad” del gobierno del presidente Nicolás Maduro.



En respuesta, el Gobierno de Venezuela ordenó el domingo al cuerpo diplomático de El Salvador abandonar el país en 48 horas.