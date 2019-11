Bolivia a la expectativa ante ultimátum golpista

4 Nov. 2019 - Mientras el presidente Evo Morales anuncia para hoy una reunión con la Federación Departamental de Federaciones Mineras, Bolivia permanece expectante ante el ultimátum planteado por sectores opositores para que el mandatario renuncie en esta fecha.



'Voy a pedir una reunión de emergencia con nuestros dirigentes sindicales, nacionales, la COB, Conalcam, otros sectores sociales, para cómo planificar qué están pensando', aseguró Morales en entrevista a Radio San Gabriel, al ser interrogado sobre el término planteado por el presidente del denominado Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Camacho.



Añadió el mandatario que él depende del pueblo, de las fuerzas sociales.



Con un discurso de línea extremista, Camacho proclamó el sábado ante las cámaras de la televisión nacional que con el respaldo de otros opositores de seis regiones concedía al jefe de Estado un plazo de 48 horas para que renuncie, y precisó que ese término vence el lunes a las 19:00 hora local.



Este domingo, fue reiterativo en su exigencia y dijo que será sustituido por la decana del Tribunal Supremo de Justicia de Tarija (TSJ)(ndR: María Cristina Díaz), quien no es miembro del gobernante Movimiento Al socialismo.



'Vamos a iniciar el tercer día de paro y no pensamos irnos con las manos vacías. Con la carta (de renuncia) de él (Morales) y de toda la sucesión constitucional', espetó el líder extremista desde una tribuna pública en Santa Cruz.



Camacho agregó que su fuerza opositora no quiere al vicepresidente, Álvaro García Linera, ni a la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, o al de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.



Insistió en que tiene que ser la decana de Tarija del TSJ.



Desde Santa Cruz, la televisión mostró imágenes de los preparativos de otro mitin opositor previsto para hoy, para el cual se estuvo preparando todo el domingo una tarima gigantesca.



En La Paz, grupos opositores convocaron para esta mañana otro mitin antigubernamental en la Plaza del Estudiante, en el centro de la ciudad, y en un mensaje circulado en redes sociales expresaron la intención de avanzar sobre la Plaza Murillo, corazón de la dirección gubernamental y parlamentaria del país.



La víspera, la cadena informativa Erbol difundió 16 audios que confirman un plan golpista que desde hace meses llevan a cabo los opositores denominados cívicos en contubernio con Estados Unidos y exmilitares.



De acuerdo con esa fuente, la primera grabación confirma el compromiso de los senadores estadounidenses Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz en la acción golpista contra Evo Morales.

