Sánchez Cerén: Bukele responde a intereses de EEUU y muestra rasgos de dictador

Ex-presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén Credito: Archivo

4 de noviembre de 2019.- El expresidente de El Salvador Salvador Sánchez Cerén denunció este domingo que el actual mandatario de esa nación centroamericana, Nayib Bukele, está mostrando rasgos de dictador y responde a los intereses de Estados Unidos.



Sánchez Cerén explicó que Bukele defiende la democracia que da beneficios a sectores económicos y no la que permite el desarrollo del pueblo, y sostuvo que la decisión de expulsar al cuerpo diplomático de Venezuela fue una medida “equivocada”.



Al respecto, expresó que la determinación del Ejecutivo salvadoreño de reconocer a Juan Guaidó no fue consultada, y la calificó como propia de una dictadura, puesto que no favorece al pueblo ni el espíritu democrático.



“Ha sido una decisión equivocada; la democracia que está defendiendo Nayib Bukele es la democracia que responde a los grupos económicos y a los intereses de Estados Unidos, que está siendo gobernado por intereses muy nefastos”, enfatizó, durante su participación en el III Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo.



Agregó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue electo por el pueblo venezolano, mientras que Guaidó, quien no ejerce poder real, es una persona impuesta y, en ese sentido, expresó que reconocer a quien no goza de legitimidad popular afecta la tradición democrática de El Salvador.



“El presidente Nayib Bukele viene cometiendo muchos errores, es un error que afecta la imagen de nuestro país. Nuestro país ha transitado por la lógica democrática, que reconoce las democracias, y en Venezuela el presidente Nicolás Maduro es un presidente electo por el pueblo y el señor Guaidó es una persona impuesta, eso no se puede reconocer”, expresó.



Recordó que durante su gobierno se opuso a que la Organización de Estados Americanos (OEA) fuera un instrumento de la administración estadounidense, cuyo gobierno pretende afectar a toda costa a Venezuela.



El exmandatario destacó que la relación diplomática que mantuvo su gobierno con Venezuela trajo mucho beneficio al pueblo salvadoreño, particularmente con la graduación de profesionales en diversas áreas como la salud.



La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)