Trump no descarta sancionar a España por su supuesto apoyo financiero a Maduro. “Ya veremos, ya veremos”

02-11-19.-Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no descartó imponer sanciones a España por su supuesto apoyo financiero al régimen de Nicolás Maduro, aun cuando el Ejecutivo español negó que el país norteamericano evaluara esa opción, reseñó la agencia Efe.



“Ya veremos. Ya veremos”, dijo Trump al preguntársele por la posibilidad de que su gobierno sancione a España por su supuesta ayuda financiera a Maduro.



El mandatario no hizo más comentarios sobre el tema. Su mensaje llegó horas después de que el gobierno español negara rotundamente que el Ejecutivo de Trump planteara tales medidas, luego de haberse contactado con las autoridades y la embajada de Estados Unidos en Madrid.



Josep Borrell, canciller de España, recalcó que no hay ninguna razón ni existe ningún procedimiento sancionador abierto por Estados Unidos contra España en relación con Venezuela.



«No hay nada de nada», dijo en declaraciones a Efe en Madrid. Borrell tildó de rumores sin ningún fundamento la información sobre una supuesta preparación de sanciones.



Asimismo, destacó que, de existir, el gobierno español hubiera sido el primero en enterarse de esas sanciones y deplorado la actividad de los sembradores de cizaña y la difusión de noticias falsas.



La agencia Bloomberg publicó este jueves que miembros del gobierno estadounidense estaban presionando para imponer estas medidas, lo que ha negado tajantemente el gobierno español.



Fuentes del Departamento del Tesoro, que fueron consultadas por Efe, declinaron comentar sobre esa posibilidad.



En septiembre, información publicada en varios medios apuntaron que las autoridades venezolanas utilizaban al Banco de España para burlar las sanciones que Estados Unidos había impuesto al país.



En ese entonces el Banco de España negó cualquier irregularidad en el uso de la cuenta del Banco Central de Venezuela y subrayó que la entidad mantenía controles específicos sobre todos los movimientos de esa cuenta para evitar su uso con fines irregulares.