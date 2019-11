(VIDEO) Principal central sindical de Chile llama a fortalecer las protestas

2 Nov. 2019 - La Central Unitaria de Trabajadores presentó un programa de movilizaciones para este fin de semana, que culminará en varias marchas masivas para el "Súper Lunes".Ante el intento del Gobierno del presidente de Chile, Sebastián Piñera, de promover cierta normalidad sobre la situación del movimiento popular en el país suramericano, la principal central sindical llamó a mantener las movilizaciones y exigir que se cumpla su pliego de demandas.Para tal efecto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presentó un programa de movilizaciones para este fin de semana, que culminará en varias marchas masivas para lo que han denominado el "Súper Lunes".El "Súper Lunes", debe orientarse en tres acciones principales: a las 12H00 horas, concurrir a las oficinas parlamentarias, particularmente de los legisladores de los partidos de derecha, para exigir que se detenga el debate legislativo de los proyectos de la agenda del gobierno.En Valparaíso, a la misma hora realizar marchas hacia el parlamento con la misma consigna, indicó la CUT en un comunicado."En Santiago, a las 12H00 horas, nos convocamos a rodear el Congreso Nacional utilizando como punto de encuentro la plaza de tribunales ubicada en calle Compañía", propuso la CUT.A las 17:00 horas, realizar concentraciones y marchas en las principales plazas de las ciudades portando lienzos, distintivos de sindicatos y asociaciones, carteles y pancartas con los 10 puntos del pliego de las y los Trabajadores de Chile.En Santiago, una gran concentración a partir de las 17:00 horas en Plaza Italia, no olvidar darle carácter sindical.Las consignas principales son: Nueva Constitución; salario mìnimo de 500.000 pesos, pensión mínima equivalente al salario mínimo; canasta de servicios básicos protegida; transporte de pasajeros estatal y gratuidad para personas de la tercera edad y estudiantes, entre otras.En su plan de acción, la central sindical señala que sábado y domingo, potenciaran los “Cabildos Auto Convocados y Abiertos” impulsados por Unidad Social, luego que el gobierno intenta impulsar desde las intendencias para descomprimir las demandas populares.La CUT junto con sindicatos del sector público, organizaciones sindicales y estudiantes, integrantes de la Mesa de la Unida Nacional, rechaza la llamada "agenda social" que anunció Piñera hace unos días, en un infructuoso intento por detener las masivas protestas.Más de 70 organizaciones gremiales y ciudadanas componen el colectivo, tales como Coordinadora No más AFP, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), Colegio de Profesores.Las agrupaciones cuestionaron a La Moneda porque, según ellas, no está respondiendo a las verdaderas demandas ciudadanas e incluso advirtieron “tozudez” en el actuar del presidente Sebastián Piñera.La socióloga Claudia Dides, vocera de la organización Marca AC (Asamblea Constituyente), explicó al diario Cooperativa el proceso que se está llevando adelante en torno a los 200 cabildos ciudadanos autoconvocados de los últimos días, que ya han convocado a 10 mil personas.La vocera sostuvo que es relevante la voz de la ciudadanía en estos procesos, ya que existe alta desconfianza frente a las encuestas y datos oficiales que presentan las autoridades.Toda la información recopilada será respaldada por la Universidad de Chile -luego de que se firme un acuerdo en los próximos días- y se sistematizarán los datos en un informe que estará a disposición de la ciudadanía.A su juicio, "lo que tiene que hacer el Gobierno es abrir los ojos y no sólo mirar lo que está pasando en la calle, sino también entender que, con el nivel de aprobación que tiene el Presidente y el Gobierno, la verdad que no tienen mucho espacio para negociarPiñera anunció el pasado 22 de octubre una serie de medidas para atender los reclamos de las manifestaciones en el país suramericano, que incluyen modificaciones a las pensiones y las tarifas eléctricas.Aunque el detonante de estas movilizaciones, que iniciaron el 14 de octubre, fue el alza del boleto del metro de Santiago, los manifestantes ampliaron sus demandas en una variedad de temas, como cambar el sistema educativos, entre los más caros del mundo, atender las falencias de los sectores salud, servicios básicos y pensiones.