Brasil: Jair Bolsonaro no asistirá a toma de posesión de Alberto Fernández

Bolsonaro / Fernández

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró este viernes que no asistirá a la toma de posesión del mandatario electo en Argentina, Alberto Fernández, que se realizará el próximo 10 de noviembre en Buenos Aires.



“No voy. Decidido. Hice fuerza por el otro candidato pero ya que ganó Fernández, hay que seguir adelante”, dijo Bolsonaro, citado por el portal ruso Actualidad RT.



Si embargo, aseveró que no tomará ninguna represalia, a pesar de que en reiteradas ocasiones afirmó que retiraría a Brasil del Mercado Común del Sur (Mercosur) si ganaba Alberto Fernández las elecciones.



“Espero que ellos sigan haciendo una política con nosotros, una política a la que (Mauricio) Macri hizo hasta el momento”, expresó Bolsonaro.



No es la primera vez que Bolsonaro toma esta actitud contra Fernández. Tras conocerse los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado domingo, Bolsonaro no felicitó a Fernández al resultar vencedor en los comicios con el 48,02% de los votos, frente a Mauricio Macri (quien buscaba la reelección) que logró 40,46%.



Bolsonaro ha cuestionado a Alberto Fernández por mostrar solidaridad y exigir la libertad de Lula da Silva durante su campaña electoral.