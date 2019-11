EEUU abre una investigación de seguridad nacional contra red social china TikTok

Logo de Tik Tok en la ciudad de Jinan, en el este de China Credito: Reuters

01-11-19.-El gobierno de Estados Unidos inició una revisión de seguridad nacional al propietario de TikTok, Beijing ByteDance Technology Co, por la adquisición de la aplicación de redes sociales Musical.ly, según dos fuentes con conocimiento del asunto, reseñó la agencia Reuters.



Si bien la adquisición por 1.000 millones de dólares se completó hace dos años, legisladores estadounidenses han pedido en las últimas semanas una investigación a TikTok, preocupados de que la compañía china pueda estar censurando contenido y por dudas sobre cómo almacena datos personales.



TikTok se ha vuelto cada vez más popular entre los adolescentes estadounidenses en un momento de creciente tensión entre Estados Unidos y China sobre el comercio y las transferencias de tecnología.



Alrededor del 60% de los 26,5 millones de usuarios activos mensuales de TikTok en Estados Unidos tienen entre 16 y 24 años, dijo la compañía a principios de este año.



El Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS), que revisa los negocios de compradores extranjeros por eventuales riesgos a la seguridad nacional, ha comenzado a revisar la adquisición de Musical.ly, dijeron las fuentes.



TikTok no pidió autorización a CFIUS cuando compró la empresa, agregaron, lo que le da al panel de seguridad competencia para investigarlo ahora.



CFIUS está en conversaciones con TikTok para que tome medidas que eviten que tenga que deshacerse de los activos de Musical.ly, dijeron las fuentes.



Los detalles de esas conversaciones, a las que CFIUS se refiere como mitigación, no se pudieron conocer, como tampoco cuáles son las preocupaciones del regulador.



“Si bien no podemos comentar los procesos regulatorios en curso, TikTok ha dejado en claro que nuestra mayor prioridad es ganar la confianza de los usuarios y reguladores de Estados Unidos”, dijo un portavoz de TikTok.



El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que encabeza CFIUS, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.