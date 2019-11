EEUU acusa a Rusia de “fomentar el conflicto” en Chile para “minar las instituciones” del país

Credito: AFP

01-11-19.-Estados Unidos acusó este jueves a Rusia de usar alborotadores en las redes sociales para “exacerbar la división” en Chile, donde una ola de protestas contra el gobierno ha dejado 20 muertos, reseñó la agencia AFP.



La Casa Blanca aludió a un actor extranjero en un comunicado emitido por la mañana, después de que el presidente estadounidense Donald Trump llamara a su homólogo chileno, Sebastián Piñera, para expresarle su apoyo.



“Tenemos indicios de actividades rusas para dar un curso negativo al debate en Chile”, dijo a la prensa un funcionario del Departamento de Estado que pidió no ser identificado.



El diplomático indicó que hay claras señales de personas que están “aprovechando el debate” para “exacerbar la división y fomentar el conflicto” en el país sudamericano, principalmente “mediante el uso y abuso de las redes sociales y de alborotadores”.



Las protestas que comenzaron en Chile hace casi dos semanas contra un alza del precio en el billete del metro derivaron en un movimiento amplio de indignación contra el gobierno y varias instituciones.



En el marco de las protestas el gobierno -que a los pocos días revocó el alza del transporte- decretó el estado de emergencia y durante varios días impuso el toque de queda.



La crisis obligó a Piñera a anunciar el miércoles la cancelación de la organización del encuentro de líderes del foro APEC –al que asistiría Trump- y de la cumbre del clima de las Naciones Unidas COP25, que debían realizarse en pocas semanas más en Santiago.



Con respecto a las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la represión de las protestas en Chile hechas por varias organizaciones, el funcionario dijo que no tiene “suficientes detalles”.



“Una región dividida”

La Casa Blanca informó este jueves que Trump llamó a su homólogo chileno para expresarle su apoyo y denunció que hay “esfuerzos extranjeros para minar las instituciones” en el país.



El diplomático estadounidense dijo que Rusia ha incrementado su influencia en América Latina.



“Parece que prefieren a una región dividida y que el debate democrático esté imbuido en el conflicto, lo cual es lamentable”, dijo sobre los rusos.



El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, denunció la semana pasada un “patrón” de desestabilización proveniente de Venezuela y de Cuba -orientado primero a Colombia y Ecuador y después a Chile-, atribuyéndoles a estos países una responsabilidad en las masivas movilizaciones antigubernamentales en la región.



Estados Unidos y Rusia están enfrentados con respecto al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.



Después de que Estados Unidos y más de 50 países reconocieran al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino frente a Maduro, el apoyo de Moscú ha sido clave para el gobierno de Caracas.



Las agencias de inteligencia estadounidenses también acusaron a Rusia de desplegar una operación de agitadores y de polémicas en las redes sociales para favorecer la campaña de Trump en 2016.



Tras la crisis, Piñera cambió su gabinete con el objetivo de aplacar las protestas que denuncian los bajos salarios y las magras pensiones y sobre todo la desigualdad en un país con un alto nivel de PIB per cápita pero con una marcada brecha entre ricos y pobres.