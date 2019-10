Reino Unido: Corbin promete cambiar el “sistema fraudulento” británico dirigido por una elite privilegiada de evasores de impuestos y multimillonarios

Jeremy Corbin Credito: Reuters

31-10-19.-El líder del opositor Partido Laborista de Reino Unido, Jeremy Corbyn, inició el jueves la campaña electoral con la promesa de cambiar el “sistema fraudulento” británico, que dijo es dirigido por una elite privilegiada de evasores de impuestos, multimillonarios y malos líderes, reseñó la gencia Reuters.



En el día en que Reino Unido debía abandonar la Unión Europea, tanto el primer ministro Boris Johnson como su principal rival, Corbyn, han presentado sus absolutamente diferentes visiones para la quinta mayor economía del mundo de cara a las elecciones del 12 de diciembre.



En un fuerte desafío al consenso sobre el capitalismo en Occidente, Corbyn dijo que la elección es una oportunidad única para derrocar a una elite corrupta que ha lucrado de la explotación de los trabajadores, que le ha mentido al público y ha contaminado el medioambiente.



“Esta elección es una oportunidad que se da una vez en una generación para transformar a nuestro país, enfrentar a los intereses privados que frenan a las personas y garantizar que ninguna comunidad quede atrás”, dijo Corbyn, un socialista de 70 años, en comentarios divulgados por su partido.



Propuso nacionalizar los servicios de ferrocarril, correo y agua y subir los impuestos a los banqueros que han convertido a Londres en una destacada capital financiera internacional.



La primera elección que Reino Unido ha convocado para diciembre desde 1923 será una de las más difíciles de anticipar en décadas. El Brexit ha cansado, entusiasmado e irritado a grupos de votantes en diferentes formas, a la vez que ha socavado las lealtades con los dos principales partidos.



Johnson, quien no cumplió su promesa de que Reino Unido dejaría la UE con o sin un acuerdo el 31 de octubre, dijo que está frustrado porque el proceso del Brexit, pero dijo que si los votantes lo eligen, completará el divorcio en enero.



“Desde luego que estoy increíblemente frustrado porque no hemos podido ejecutar el Brexit hoy (...) pero preguntémonos qué sucedió, teníamos un acuerdo fantástico sobre la mesa, la Cámara de los Comunes lo aprobó, pero luego votó en favor de un aplazamiento”, sostuvo.



“Este Parlamento no va a cumplir con el Brexit, hay mucha gente que básicamente se opone al Brexit, que quiere frustrarlo (...) Tenemos un acuerdo listo para cocinarlo, ponerlo en el microondas en cuanto regresemos de la elección del 12 de diciembre y hacerlo”, agregó.