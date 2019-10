Chile: dirigente sindical Luís Mesina propone salario mínimo de 500 mil pesos, pensión equivalente y nueva Constitución vía Constituyente

30-10-2019.- Desde Chile entrevistan a Luis Mesina, dirigente sindical de la federación bancaria de ese país y participante en varias conferencias internacionales realizadas por el Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos (AIT), y además vocero de la organización que lleva años exigiendo un cambio en el sistema de pensiones, hace un análisis del clima sociopolítico de Chile y las proyecciones del curso político del proceso político en su país

La Coordinadora Nacional NO + AFP se ha unido a otras organizaciones sociales formando Unidad Social, alianza que busca materializar un pliego de demandas que surgen de la explosión social que comenzó el viernes 18 de octubre del 2019. Luis Mesina, vocero de la organización que lleva años exigiendo un cambio en el sistema de pensiones, hace un análisis del clima sociopolítico de Chile y las proyecciones del movimiento social. Su propuesta es salario mínimo de $500.000, reconocimiento pleno de la libertad sindical, pensión mínima equivalente al salario mínimo que proponemos, canasta de servicios básicos protegidos, transporte, reducción de la jornada de trabajo, derechos sociales, Derechos Humanos, presupuesto fiscal 2020 y una nueva constitución política vía Asamblea Constituyente.

Considerando la cantidad de gente que ha salido a manifestarse y que ya van once días de movilizaciones ¿Cuál es la lectura del momento que hacen ustedes?

La marcha del viernes fue la más grande de la historia, de las más importantes que uno tenga recuerdo, y que expresa la síntesis de las distintas aspiraciones que ha manifestado la ciudadanía, el pueblo y los trabajadores, desde distintas perspectivas. Creo que lo que mejor lo expresa es la demanda basta de abusos. Ahí la gente se manifiesta por No + AFP, no más pensiones ni mercantilización de la salud, por el derecho a la educación, fin al CAE, por el derecho legítimo a tener propiedad sobre el bien de uso público que es el agua, la no contaminación del territorio, sólo por mencionar algunas. Esto fue arrebatado en la época de la dictadura, se fue sistematizando durante todos los años de la Concertación y se sustenta gracias al Pilar Solidario. El fondo de pensiones es lo que permite la financiación de toda la política de exterminio de derechos fundamentales, pero además, de exterminio al ecosistema.

¿Cómo se canaliza ese hastío que usted menciona como basta de abusos?

Contradictoriamente, hay indicadores que nos muestran como un país emergente en la región, asunto que ha sido promovido por los gobiernos de turno, mostrando un país exitoso ante el mundo, pero todo eso se les cayó, se les derrumbó. Acá se ha manifestado la gran mayoría de Chile; gente de derecha, gente que votó por Piñera, pero que está cansada del abuso, de la corrupción y de la impunidad. Chile es el país de la corrupción total. La gente dice que Argentina es corrupta; sí, pero los argentinos también toman a los corruptos y los encarcelan. Aquí nadie ha ido a la cárcel. El régimen político en Chile está en crisis, no solo el gobierno y es un despropósito que Piñera, Karla Rubilar y varios otros intenten atribuirse esta masividad. Es una manipulación grotesca.

¿Cómo define el movimiento?

En todos los canales transmiten el discurso de que es inorgánico, y que a la vez es una movilización gigantesca, de unidad, de alegría y que no hay direccionalidad. Partieron denostando a los partidos políticos, porque es su estrategia, pero ahora pasaron a la segunda fase: denostar a los movimientos sociales en sus organizaciones legítimas. Dicen que no hay nadie y es mentira, porque el miércoles y jueves las marchas fueron convocadas por quienes formamos Unidad Social.

¿Cómo ustedes, Unidad Social, están encausando este movimiento?

Los cabildos fueron una idea de Unidad Social que ha llegado a tal punto, que alcaldes de derecha los están haciendo suyos. Lo más importante de estos espacios es que la gente está deliberando, cosa que no ocurre hace 46 años en Chile. La gente común no había tenido la posibilidad de expresarse con sentido, y hay que decir que fue la Concertación la que se encargó de aniquilar la organización social. Hoy la gente está hablando de temas importantes como la salud mental o sobre la felicidad, sobre cómo recuperar un derecho tan fundamental como la felicidad. Pero para eso es indispensable una Asamblea Constituyente que permita tratar estos derechos, entendiendo que somos diferentes y que pensamos distinto. El mundo ha cambiado, necesitamos de mayor solidaridad.

¿Hay algún petitorio?

Como Unidad Social tenemos un petitorio que vamos a dar a conocer a la brevedad, con una agenda con puntos centrales, como la restitución del derecho a la salud, a las pensiones, a la educación, vivienda digna y transporte público. ¿Y cómo responde el gobierno? Con la misma política fracasada de la focalización del subsidio en los sectores más pobres del país. Los derechos se han transformado en industrias privadas que lucran de manera grotesca a través de la transferencia de recursos públicos. Yo creo que el tema central de hoy son las pensiones.

El presidente Sebastián Piñera realizó un cambio de gabinete donde movió piezas fundamentales de su equipo ¿cómo lo recibieron ustedes desde el movimiento social?

Una lamentable provocación por parte del gobierno porque el cambio de gabinete no es más que la confirmación de la misma política que ha venido planteando hace mucho tiempo Piñera. El movimiento tiene centrada la bronca en un personaje siniestro como lo es Chadwick, que ha vivido toda la vida del Estado. Yo soy más o menos de la misma generación que ellos, y cuando yo tenía 18 años, ellos ya tenían cargos; Chadwick y Melero eran designados alcaldes en dictadura. Reniegan del Estado y han parasitado toda la vida de él. A pesar de que hayan cambiado al Ministro del Interior, este cambio de gabinete es la constatación de que este gobierno no entiende absolutamente nada de lo que está pasando en la calle. Piñera partió su discurso condenando los actos de vandalismo, pero no hubo ningún momento para condenar las profundas violaciones a los Derechos Humanos que son absolutamente brutales. La gente se está movilizando de manera intensa, en todas las calles del centro de Santiago y, sin embargo, el gobierno pone un nuevo gabinete que no es más que la consecución de la misma política. Confirman en el Ministerio del Trabajo a una persona que es partidaria de las AFP, demostrando que este cambio es una absoluta provocación.

Con la evasión del metro como impulso a la movilización social actual, las permanentes movilizaciones en educación y la crisis en el sistema de salud ¿cómo leen el mantenimiento de Gloria Hutt, Marcela Cubillos y Jaime Mañalich?

Es absolutamente gravísimo. Mantuvieron a Mañalich, un sujeto sumamente provocador. Es la expresión concreta de que no hay ningún respeto por mantener cohesión con lo que está demandando la ciudadanía.

¿Cómo fue unirse en una demanda común junto a las otras organizaciones sociales?

Nuestro pueblo tiene mucha desconfianza y las organizaciones debemos lidiar con ese problema, entonces imagínate lo que cuesta confluir. Por eso Unidad Social es muy importante. La Coordinadora No + AFP convocó a los demás; llamamos a la CUT, CoNES, 8M, ACES, Colegio de Profesores… Imagínate lo que fue para nosotros sentarnos a conversar con la CUT, que llevamos cuatro años peleados porque eran parte del gobierno. Tú no estás en contra del gobierno porque es una cosa ideológica, estás en contra de ellos porque no te resuelven las demandas y el movimiento social tiene que ser un movimiento autónomo. Ahora hicimos un esfuerzo y dimos un paso para juntarnos e invitamos a gente del agua, MODATIMA, junto a Rodrigo Mundaca, a la gente de la Federación Nacional de Pobladores, al Movimiento Pobladores y Lucha, a UKAMAU, uno de los movimientos de pobladores que más gente mueve.

¿Cómo se traduce esa desconfianza que menciona?

La gente tiene desconfianza de Unidad Social, porque dicen "que van a pactar" ¿Qué va a pactar? Dicen que hay que llegar a un gran acuerdo nacional, a un gran pacto social. ¿Qué es un pacto social? En términos políticos, pactan clases sociales para evitar que el sistema se desborde. Se supone que la clase social dominante pacta con los trabajadores. ¿Quién representa a los trabajadores? No nos podemos arrogar la paralización del viernes, eso desbordó, pero hay una parte de eso que la convocamos nosotros.

La prensa no mostró los enfrentamientos que hubo, sino que habló de la paz. Igual hubo incidentes el viernes en las poblaciones. La gente está sintiendo esto, los sectores medios, y los más pobres, por supuesto; ellos siempre sufren más que todos. Este esfuerzo que estamos haciendo da cuenta de que la sociedad chilena tiene que despertar; no va a ser tan fácil parar la explosión social. Si esta semana ellos terminan aprobando esto de las AFP, yo creo que será la explosión completa y quién va a ser el primero en pagar el costo será la Democracia Cristiana en las próximas elecciones. A esos hay que barrerlos del Congreso.

A propósito de las declaraciones y anuncios de Sebastián Piñera la semana pasada ¿cómo recibieron ustedes las medidas en materia de pensiones?

Nadie podría estar en contra de que a los viejos más pobres le suban un 22 lucas a sus pensiones que hoy son de $110.000. ¿Para quién es esa pensión? Para la gente que pertenece al 60% más pobre del país, no es para todos. La pensión básica solidaria la tienen aquellos que nunca cotizaron. Eso está muy bien. Nosotros en nuestra propuesta tenemos la pensión universal, igual al salario mínimo. El problema es que eso se hace con recursos públicos. Nosotros hemos planteado que se aprueben esos puntos, para resolver el problema de los viejos, y retirar el proyecto, porque esos proyectos implican seguir aumentando la capitalización individual.

En este momento, ¿crees que las demandas se deben instalar de manera unitaria o con ciertas alianzas?

El movimiento social en Chile en estos momentos tiene una expresión que se llama Unidad Social. No es un movimiento que esté por fuera porque estamos todos. Y lo que estamos levantando es una demanda por Asamblea Constituyente la cual garantice los derechos fundamentales.

¿Cómo evalúa el actuar de los militares?

Los militares chilenos en este caso son distintos al 73, cuando hubo un trabajo sistemático, ya que desde que ganó Allende se prepararon para un golpe militar. Pero ahora, de un día a otro Piñera los llama para que salgan. La expresión más concreta es cuando Piñera dice "estamos en guerra" y el comandante dice "no, yo no estoy en guerra con nadie". Los cabros de ahora no están para disparar, la gente espera el toque de queda al frente de los militares. En el tiempo de la dictadura le habrían metido todas las balas. Incluso hay militares que se han rebelado, que no están dispuestos.

Aunque se haya bajado el estado de excepción nosotros nos vamos a seguir movilizando. No puede ser que Piñera haya presentado más proyectos. Quiere terminar con las facultades de la inspección del trabajo, quiere liquidarnos las salas cuna, quiere meter más flexibilidad laboral y quiere validar y consolidar el sistema privado de AFP. Si los políticos están dispuestos a validar eso, que se vayan a la misma mierda. Toda la gente que se dice de oposición, bueno ¿con quién están? Que se mantengan firme ante la presión del gobierno, que se pongan del lado de la ciudadanía, que digan por qué votaron en contra, que tengan coraje y veremos si el pueblo los ratifica o no.

¿Cómo evalúan la reacción de los políticos de gobiernos anteriores?

Si vemos el sistema político hacia atrás es un desastre, es gente descompuesta, la gente le tiene un odio y por eso no pueden participar de estas marchas. Nosotros podemos equivocarnos a veces, meter las patas, pero nunca las manos. La gente desconfía, pero también hay gente que siente empatía por nuestra demanda, nos piden que sigamos peleando, incluso hay carabineros que nos dicen eso.

¿Cuál ha sido el aprendizaje de esta semana?

La gente aprendió que movilizados y corriendo ciertos riesgos, -porque salir a la calle en estado de excepción tiene ciertos riesgos-, se logran cosas. Nosotros el día sábado después de que se decretó estado de excepción tuvimos una asamblea, de inmediato, en la ANEF. Eso era ilegal. Las marchas sin permiso también. En once días hemos tenido parado el país, paramos el comercio, los bancos. Yo puedo hablar desde mi experiencia de dirigente sindical de muchos años: en toda la historia, Chile ha parado una sola vez, con Recabarren en el año 1919, que fue la "Huelga de la alimentación".

¿Con quién más ha hablado en estos días?

He hablado con encapuchados y tienen posturas políticas. Varios me han dicho que tengo que sentarme a discutir con el gobierno. Hoy estamos empezando a reencontrarnos. Aquí surge la vieja disputa, donde el movimiento social debe enfrentar la realidad tratando de ganar algo, tratando de que la demanda se haga carne, porque la gente necesita que les resolvamos el tema, no podemos estar toda la vida "no más AFP". Surgen por un lado la derecha y sus ataques, y por otro lado los sectores más radicales que dicen que estamos parlamentarizando la lucha, porque ven que estamos presionando a los congresistas, pero nosotros tenemos que utilizar todas las herramientas, y si hay diputados que están con nosotros ¿les voy a decir que no? Hay que avanzar, si las leyes se cortan en el congreso. No es que deposites toda la confianza ahí, sino que el Congreso es la expresión final de la lucha, la lucha se materializa en una conquista y la conquista se hace de manera legal.

Hoy partieron la semana con una reunión entre las distintas fuerzas de Unidad Social ¿Qué conclusiones sacaron?

Hoy se presentó el pliego de demandas del bloque sindical de Unidad Social, donde se levantan 10 puntos claves: salario mínimo de $500.000, reconocimiento pleno de la libertad sindical, pensión mínima equivalente al salario mínimo que proponemos, canasta de servicios básicos protegidos, transporte, reducción de la jornada de trabajo, derechos sociales, Derechos Humanos, presupuesto fiscal 2020 y una nueva constitución política vía Asamblea Constituyente. Además, se viene el paro del miércoles y movilizaciones intensas. No hay ninguna posibilidad de cambio mientras esté este gobierno, ya que las cosas se están complicando más de la cuenta. Así que el cambio de gabinete no significa absolutamente nada, además de que el gobierno no está dispuesto a hacer ningún tipo de acercamiento en función de lo que está pidiendo la ciudadanía, sino al contrario, sigue consolidando la represión como política pública: reprimir, torturar y transgredir todos los Derechos Humanos.

¿Cómo van a recibir a los observadores internacionales de Naciones Unidas?

Estamos tomando contacto para pedirles una audiencia a los observadores internacionales para expresarles la situación real que se está viviendo en Chile para que tengan más antecedentes. En la reunión de hoy estuvo presente el tema de los Derechos Humanos y creemos que es urgente denunciar estos hechos que nos parecen absolutamente graves. Las violaciones en las comisarías a hombres y mujeres es intolerable. Las bombas lacrimógenas que tiran por el aire son brutales, le llegan a cualquiera.

Lo que nosotros esperamos es seguir movilizándonos porque lo que pretende el régimen político es justamente instalar el miedo, el pánico en la gente, y creo que cuando un gobierno realiza de manera sistemática la represión como instrumento para abordar la demanda social, lo único que hace es generar más indignación, por lo tanto, aumentan los grados de violencia. El gobierno es el mayor responsable de estar volviendo a los tiempos de la dictadura, donde se reprimía sin ningún tipo de contemplación a niños, personas embarazadas, con guaguas, sin respetar absolutamente nada. Estamos viviendo situaciones muy graves.