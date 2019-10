Brasil: especie “milagrosa” de árboles podría contrarrestar la deforestación amazónica

Fruto del árbol de Inga, conocida en Venezuela como "Guama", en nuestro país no está en peligro de extinción, ya está extinta Credito: web

30 de Octubre - Los suelos de la selva tropical generalmente son bajos en nutrientes, por lo que la tierra despejada para el pastoreo de ganado generalmente se usa durante unos pocos años antes de ser abandonada.



Pero un plan liderado por la Universidad de Exeter tiene como objetivo utilizar árboles Inga, un grupo diverso de la familia de las leguminosas que toma nitrógeno del aire y lo encierra en el suelo, para mantener la tierra fértil a largo plazo. En Venezuela se la conocía como "guama" su fruto es delicioso, pero ya no es que está en peligro de extinción, lamentablemente está extinta al igual que la ciruela de huesito, el mamón, el níspero, la chirimoya, la pomarrosa o pomagás, que solo se usa su nombre para fines políticos. Claro, tiene glamour comerse una manzana, una pera, un melocotón o un racimo de uvas, pero una "insignificante" fruta autóctona, nada que ver.



La utilización de estos árboles Inga (Guama), podría ayudar a mantener la cubierta arbórea en la selva tropical en la parte de Brasil conocida como el Arco de Deforestación del Amazonas.



El plan es uno de varios proyectos de Exeter impulsados ​​por una nueva subvención de £ 615,572 del Fondo de Investigación de Desafíos Globales (GCRF) de UK Research and Innovation (UKRI).



«Los árboles Inga pueden crecer en suelos muy pobres y son ampliamente utilizados en sistemas agroforestales y silvopastoriles (donde los árboles crecen entre cultivos o en tierras de pastoreo de animales)», dijo el profesor Toby Pennington, de la Universidad de Exeter.



«En la actualidad, la tierra deforestada se usa por un corto tiempo antes de ser abandonada, o los pequeños productores se ven presionados para venderla para la producción intensiva de soja a gran escala, y gran parte de la cosecha de soya se vende para alimentar al ganado en Europa».



«Nuestro proyecto podría ayudar a los pequeños productores a resistir estas presiones haciendo que sus tierras sean más sostenibles y rentables.



«La tierra que ya ha sido degradada y abandonada podría ser plantada con árboles Inga y utilizada nuevamente por los pequeños propietarios».



El profesor Pennington agregó: «Queremos alentar alternativas a la agricultura a gran escala que marcha por todo el Amazonas.



«La deforestación tiene muchas causas y este proyecto es solo una parte de la solución, pero es un paso importante para evitar que la tierra sea limpiada, utilizada y luego abandonada».



Las semillas de Inga no se pueden almacenar, por lo que el proyecto establecerá cuatro huertos comunitarios como futuras fuentes de semillas, junto con 20 sistemas silvopastoriles de demostración (pastoreo de ganado en tierras plantadas con árboles de Inga).



«Hay muchos pequeños productores en esta parte de Brasil, y el gobierno brasileño paga una prima por la leche producida de esta manera», dijo el profesor Pennington.



«Esta leche luego se usa en instituciones, incluidas las escuelas, que atienden a personas de bajos ingresos.



«Entonces, además de ser mejor para la selva tropical, este plan tiene sentido financiero y puede beneficiar a las personas más pobres en Brasil».



Los pequeños productores recibirán apoyo a través de un sistema de microcrédito administrado por la ONG local Instituto Ouro Verde (IOV), que también creará conciencia sobre los nuevos sistemas de pastoreo entre 20,000 familias rurales.



IOV ha demostrado que los pequeños productores pueden aumentar sus ingresos en un 50% mediante la adopción de sistemas agroforestales y silvopastoriles.



Los árboles Inga crecen rápidamente y producen vainas que contienen frijoles cubiertos con una pulpa comestible. La pulpa se puede usar para dar sabor a los helados, por lo que a los ingas a veces se les llama árboles «frijoles de helado «.



Se encuentran en los trópicos húmedos de América Latina.



El Arco de deforestación amazónico se refiere al borde sur de la selva tropical, situado principalmente en el norte de Brasil.



El proyecto Exeter ha sido financiado como parte del Programa de Innovación y Comercialización GCRF de UKRI, desarrollado para acelerar los resultados de investigaciones prometedoras en soluciones del mundo real.